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В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:15
2024-08-14T08:15
2024-08-14T08:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Тревога была объявлена в 22.27 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240702/opasnost-1956977009.html
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белгородская область, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
На всей территории Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников