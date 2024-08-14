https://ria.ru/20240814/opasnost-1966237685.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:40
2024-08-14T17:40
2024-08-14T17:41
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в регионе в 16.56 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965520861.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность