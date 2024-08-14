https://ria.ru/20240814/opasnost-1966237685.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:40

2024-08-14T17:40

2024-08-14T17:41

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в регионе в 16.56 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965520861.html

курская область

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курская область