https://ria.ru/20240814/opasnost-1966168633.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 6 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:12
2024-08-14T15:12
2024-08-14T15:12
специальная военная операция на украине
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964561524_0:306:868:794_1920x0_80_0_0_508e34ec753402fbe20d08ad4a73789d.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 6 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Седьмой раз за сутки ракетную опасность объявили в 14.56. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964561524_0:225:868:875_1920x0_80_0_0_0d10f9173543d66c518068cc52560c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность спустя шесть минут