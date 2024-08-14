https://ria.ru/20240814/opasnost-1966152564.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 1 час 2 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:04

2024-08-14T14:04

2024-08-14T14:04

космос - риа наука

курская область

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 1 час 2 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 01.33 мск. Сигнал был отменён спустя 1 час 18 минут, в 2.51. После этого ракетная опасность была объявлена ещё два раза. Шестой раз ракетную опасность объявили в 12:54. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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космос - риа наука, курская область, алексей смирнов (политик)