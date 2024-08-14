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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 1 час 2 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:04
2024-08-14T14:04
2024-08-14T14:04
космос - риа наука
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 1 час 2 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 01.33 мск. Сигнал был отменён спустя 1 час 18 минут, в 2.51. После этого ракетная опасность была объявлена ещё два раза. Шестой раз ракетную опасность объявили в 12:54. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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космос - риа наука, курская область, алексей смирнов (политик)
Космос - РИА Наука, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность
Власти Курской области отменили сигнал ракетной опасности