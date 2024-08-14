https://ria.ru/20240814/opasnost-1966134952.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 1 час 12 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:55

2024-08-14T12:55

2024-08-14T12:55

специальная военная операция на украине

курская область

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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 1 час 12 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 01:33 мск. Сигнал был отменён спустя 1 час 18 минут в 2:51. После ракетная опасность была объявлена ещё два раза. Пятый раз ракетную опасность объявили в 11:34. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

курская область

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2024

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курская область