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В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/opasnost-1966123047.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Скадовском муниципальном округе юго-западной части Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:10
2024-08-14T12:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Скадовском муниципальном округе юго-западной части Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Скадовском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными.
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В Херсонской области объявили ракетную опасность

Сальдо: в Скадовском округе Херсонской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Скадовском муниципальном округе юго-западной части Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"В Скадовском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.
Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская область
 
 
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