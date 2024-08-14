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В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Скадовском муниципальном округе юго-западной части Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:10
2024-08-14T12:10
2024-08-14T12:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Скадовском муниципальном округе юго-западной части Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Скадовском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными.
https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Скадовском округе Херсонской области объявили ракетную опасность