https://ria.ru/20240814/opasnost-1966123047.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Скадовском муниципальном округе юго-западной части Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:10

2024-08-14T12:10

2024-08-14T12:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Скадовском муниципальном округе юго-западной части Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Скадовском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными.

https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html

херсонская область

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херсонская область