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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 5 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:26
2024-08-14T11:26
2024-08-14T11:26
специальная военная операция на украине
курская область
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 5 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 01.33 мск. Сигнал был отменён спустя 1 час 18 минут в 2.51. После ракетная опасность была объявлена ещё два раза. Четвёртый раз ракетную опасность объявили в 11.03, через пять минут она была отменена. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области через пять минут отменили ракетную опасность