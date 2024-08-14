https://ria.ru/20240814/opasnost-1966081760.html
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:50
2024-08-14T08:50
2024-08-14T08:51
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Тревога была объявлена накануне - в 21.56 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83660fd7ef88e7eb92b8643d405ec6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Губернатор Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в Воронежской области