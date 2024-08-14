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В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/opasnost-1966080992.html
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:39
2024-08-14T08:39
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Тревога была объявлена в 7.55 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области объявили отбой ракетной опасности

Врио губернатора Смирнов сообщил об отбое ракетной опасности в Курской области

© РИА Новости / Наталия ГубареваГород Курск
Город Курск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Наталия Губарева
Город Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Тревога была объявлена в 7.55 мск.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
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