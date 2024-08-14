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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:31
2024-08-14T04:31
2024-08-14T04:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
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белгородская область, происшествия, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Губернатор Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность