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В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T04:31

2024-08-14T04:31

2024-08-14T04:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.

белгородская область

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белгородская область, происшествия, россия, вячеслав гладков