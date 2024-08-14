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Детей, задержанных за терроризм, ввели в заблуждение, заявила омбудсмен - РИА Новости, 14.08.2024
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17:02 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ombudsmen-1966218941.html
Детей, задержанных за терроризм, ввели в заблуждение, заявила омбудсмен
Детей, задержанных за терроризм, ввели в заблуждение, заявила омбудсмен - РИА Новости, 14.08.2024
Детей, задержанных за терроризм, ввели в заблуждение, заявила омбудсмен
Дети, которых задерживали по статье "Терроризм" в Москве, были введены в заблуждение, не разобрались, где правда, а где ложь, и сломали свою судьбу, рассказала... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:02
2024-08-14T17:02
общество
москва
севастополь
ольга ярославская
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дети, которых задерживали по статье "Терроризм" в Москве, были введены в заблуждение, не разобрались, где правда, а где ложь, и сломали свою судьбу, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Наши дети, подростки, сейчас находятся на этой передовой, и нам нельзя об этом забывать. И научить ребят, дать им такие инструменты в руки, такие компетенции, чтобы они могли различить ложь и правду, и сделать правильный выбор. Потому что тот информационный поток, который на наших ребят обрушивается, на самом деле - фронт. Это медийный фронт, где дети выживают. И мы не всегда там, к сожалению, выигрываем", - рассказала Ярославская во время пресс-конференции, посвященной проведению медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе. Она отметила, что взаимодействует с системой УФСИН и знает статистику по задержаниям детей по статье "Терроризм". "Вы знаете, это увеличилось. И это дети, не которые это сделали специально. Это нормальные дети, просто они были введены в заблуждение, они повелись, извините за мой сленг, на какие-то посылы, не разбирая, где правда, а где ложь. И они сломали свою судьбу", - добавила она.
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общество, москва, севастополь, ольга ярославская, россия
Общество, Москва, Севастополь, Ольга Ярославская, Россия
Детей, задержанных за терроризм, ввели в заблуждение, заявила омбудсмен

Омбудсмен Ярославская: задержанные за терроризм дети не отличили правду от лжи

© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дети, которых задерживали по статье "Терроризм" в Москве, были введены в заблуждение, не разобрались, где правда, а где ложь, и сломали свою судьбу, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Наши дети, подростки, сейчас находятся на этой передовой, и нам нельзя об этом забывать. И научить ребят, дать им такие инструменты в руки, такие компетенции, чтобы они могли различить ложь и правду, и сделать правильный выбор. Потому что тот информационный поток, который на наших ребят обрушивается, на самом деле - фронт. Это медийный фронт, где дети выживают. И мы не всегда там, к сожалению, выигрываем", - рассказала Ярославская во время пресс-конференции, посвященной проведению медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.
Она отметила, что взаимодействует с системой УФСИН и знает статистику по задержаниям детей по статье "Терроризм".
"Вы знаете, это увеличилось. И это дети, не которые это сделали специально. Это нормальные дети, просто они были введены в заблуждение, они повелись, извините за мой сленг, на какие-то посылы, не разбирая, где правда, а где ложь. И они сломали свою судьбу", - добавила она.
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