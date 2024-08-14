https://ria.ru/20240814/ombudsmen-1966218941.html

Детей, задержанных за терроризм, ввели в заблуждение, заявила омбудсмен

Детей, задержанных за терроризм, ввели в заблуждение, заявила омбудсмен - РИА Новости, 14.08.2024

Детей, задержанных за терроризм, ввели в заблуждение, заявила омбудсмен

Дети, которых задерживали по статье "Терроризм" в Москве, были введены в заблуждение, не разобрались, где правда, а где ложь, и сломали свою судьбу, рассказала... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:02

2024-08-14T17:02

2024-08-14T17:02

общество

москва

севастополь

ольга ярославская

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дети, которых задерживали по статье "Терроризм" в Москве, были введены в заблуждение, не разобрались, где правда, а где ложь, и сломали свою судьбу, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Наши дети, подростки, сейчас находятся на этой передовой, и нам нельзя об этом забывать. И научить ребят, дать им такие инструменты в руки, такие компетенции, чтобы они могли различить ложь и правду, и сделать правильный выбор. Потому что тот информационный поток, который на наших ребят обрушивается, на самом деле - фронт. Это медийный фронт, где дети выживают. И мы не всегда там, к сожалению, выигрываем", - рассказала Ярославская во время пресс-конференции, посвященной проведению медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе. Она отметила, что взаимодействует с системой УФСИН и знает статистику по задержаниям детей по статье "Терроризм". "Вы знаете, это увеличилось. И это дети, не которые это сделали специально. Это нормальные дети, просто они были введены в заблуждение, они повелись, извините за мой сленг, на какие-то посылы, не разбирая, где правда, а где ложь. И они сломали свою судьбу", - добавила она.

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

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общество, москва, севастополь, ольга ярославская, россия