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В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС
В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 14.08.2024
В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС
Двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в донецкой Горловке, пострадали при повторном обстреле ВСУ, они госпитализированы, сообщило ведомство в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T22:12
2024-08-14T22:12
2024-08-14T22:15
специальная военная операция на украине
россия
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в донецкой Горловке, пострадали при повторном обстреле ВСУ, они госпитализированы, сообщило ведомство в Telegram-канале."В ДНР при повторном обстреле пострадали двое сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный обстрелом ВСУ. Во время тушения личный состав несколько раз подвергался обстрелам", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС
В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС, тушившие пожар