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В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС

В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 14.08.2024

В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС

Двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в донецкой Горловке, пострадали при повторном обстреле ВСУ, они госпитализированы, сообщило ведомство в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T22:12

2024-08-14T22:12

2024-08-14T22:15

специальная военная операция на украине

россия

горловка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в донецкой Горловке, пострадали при повторном обстреле ВСУ, они госпитализированы, сообщило ведомство в Telegram-канале."В ДНР при повторном обстреле пострадали двое сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный обстрелом ВСУ. Во время тушения личный состав несколько раз подвергался обстрелам", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

горловка

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россия, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия