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В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 14.08.2024 (обновлено: 22:15 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/obstrel-1966279861.html
В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС
В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 14.08.2024
В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС
Двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в донецкой Горловке, пострадали при повторном обстреле ВСУ, они госпитализированы, сообщило ведомство в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T22:12
2024-08-14T22:15
специальная военная операция на украине
россия
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в донецкой Горловке, пострадали при повторном обстреле ВСУ, они госпитализированы, сообщило ведомство в Telegram-канале."В ДНР при повторном обстреле пострадали двое сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный обстрелом ВСУ. Во время тушения личный состав несколько раз подвергался обстрелам", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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россия, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС

В Горловке при повторном обстреле ВСУ пострадали сотрудники МЧС, тушившие пожар

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в донецкой Горловке, пострадали при повторном обстреле ВСУ, они госпитализированы, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"В ДНР при повторном обстреле пострадали двое сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный обстрелом ВСУ. Во время тушения личный состав несколько раз подвергался обстрелам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГорловкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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