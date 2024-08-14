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Украинские войска атаковали жилой дом в белгородском селе
Украинские войска атаковали жилой дом в белгородском селе - РИА Новости, 14.08.2024
Украинские войска атаковали жилой дом в белгородском селе
ВСУ атаковали дронами многоквартирный дом в белгородском селе Безымено, "Газель" на трассе и частный дом в Шебекино, пострадавших, предварительно, нет, сообщил... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:28
2024-08-14T16:28
2024-08-14T16:47
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами многоквартирный дом в белгородском селе Безымено, "Газель" на трассе и частный дом в Шебекино, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что в селе Безымено Грайворонского городского округа в результате неоднократных атак дронов по многоквартирному дому частично разрушена крыша и сильно повреждена одна квартира на последнем этаже. Помимо этого, на участке автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка беспилотник нанес удар по "Газели", в транспортном средстве посечен кузов и повреждено остекление."Еще один дрон атаковал частный дом в городе Шебекино. В результате детонации дрона в доме выбиты окна, пробита кровля и посечен фасад", - добавил губернатор.По его словам, все оперативные службы работают на местах, информация уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Украинские войска атаковали жилой дом в белгородском селе
Гладков: ВСУ атаковали жилой дом в белгородском Безымено, "Газель" и Шебекино