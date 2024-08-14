https://ria.ru/20240814/obstrel-1966198159.html

Украинские войска атаковали жилой дом в белгородском селе

Украинские войска атаковали жилой дом в белгородском селе - РИА Новости, 14.08.2024

Украинские войска атаковали жилой дом в белгородском селе

ВСУ атаковали дронами многоквартирный дом в белгородском селе Безымено, "Газель" на трассе и частный дом в Шебекино, пострадавших, предварительно, нет, сообщил... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:28

2024-08-14T16:28

2024-08-14T16:47

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами многоквартирный дом в белгородском селе Безымено, "Газель" на трассе и частный дом в Шебекино, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что в селе Безымено Грайворонского городского округа в результате неоднократных атак дронов по многоквартирному дому частично разрушена крыша и сильно повреждена одна квартира на последнем этаже. Помимо этого, на участке автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка беспилотник нанес удар по "Газели", в транспортном средстве посечен кузов и повреждено остекление."Еще один дрон атаковал частный дом в городе Шебекино. В результате детонации дрона в доме выбиты окна, пробита кровля и посечен фасад", - добавил губернатор.По его словам, все оперативные службы работают на местах, информация уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков