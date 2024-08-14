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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/obstrel-1966123191.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска сбросили один боеприпас и выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка с 6.00 до 11.35 среды, сообщило в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:11
2024-08-14T12:11
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас и выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка с 6.00 до 11.35 среды, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел и атака ударного беспилотного летательного аппарата со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 6:00 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата; 07:30 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм. 09:00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в публикации. По данным ведомства, с 10.55 до 11.35 было выпущено еще девять снарядов по этому району Донецка. Отмечается, что ночью в 01.30 было выпущено два снаряда по Кировскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас и выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка с 6.00 до 11.35 среды, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел и атака ударного беспилотного летательного аппарата со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 6:00 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата; 07:30 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм. 09:00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в публикации.
По данным ведомства, с 10.55 до 11.35 было выпущено еще девять снарядов по этому району Донецка.
Отмечается, что ночью в 01.30 было выпущено два снаряда по Кировскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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