https://ria.ru/20240814/obstrel-1966103250.html
ВСУ нанесли 30 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 30 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 14.08.2024
ВСУ нанесли 30 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по 8 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:40
2024-08-14T10:40
2024-08-14T10:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
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каховка
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ГЕНИЧЕСК, 14 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по 8 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. С наступлением темноты ВСУ провели еще 12 обстрелов. Под огонь попали 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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каховка
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия, Каховка
ВСУ нанесли 30 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по 8 населенным пунктам Херсонской области