Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной
Глава района Белоусов: людей продолжают вывозить из Рыльского района
© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной, людей продолжают вывозить, сообщил РИА Новости глава района Андрей Белоусов.
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"Обстановка на сегодня такая же в принципе стабильная, напряженная, изменений никаких нет. Большинство жителей уже выехали, но продолжаем вывозить – автобусы у нас пустые есть, маломобильных людей вывозим на легковых машинах", - рассказал Белоусов.
Он отметил: всего в районе проживают порядка 30 тысяч человек, на сегодня остались в своих домах ориентировочно 6-7 тысяч человек.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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12 августа, 20:21