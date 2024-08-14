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Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/obstanovka-1966132344.html
Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной
Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной - РИА Новости, 14.08.2024
Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной
Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной, людей продолжают вывозить, сообщил РИА Новости глава района Андрей Белоусов. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:45
2024-08-14T12:45
специальная военная операция на украине
курская область
россия
рыльский район
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной, людей продолжают вывозить, сообщил РИА Новости глава района Андрей Белоусов. "Обстановка на сегодня такая же в принципе стабильная, напряженная, изменений никаких нет. Большинство жителей уже выехали, но продолжаем вывозить – автобусы у нас пустые есть, маломобильных людей вывозим на легковых машинах", - рассказал Белоусов. Он отметил: всего в районе проживают порядка 30 тысяч человек, на сегодня остались в своих домах ориентировочно 6-7 тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/situatsija-1966125599.html
https://ria.ru/20240812/obstanovka-1965803481.html
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курская область, россия, рыльский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Рыльский район, Вооруженные силы Украины
Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной

Глава района Белоусов: людей продолжают вывозить из Рыльского района

© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области
Обстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной, людей продолжают вывозить, сообщил РИА Новости глава района Андрей Белоусов.
«
"Обстановка на сегодня такая же в принципе стабильная, напряженная, изменений никаких нет. Большинство жителей уже выехали, но продолжаем вывозить – автобусы у нас пустые есть, маломобильных людей вывозим на легковых машинах", - рассказал Белоусов.
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Он отметил: всего в районе проживают порядка 30 тысяч человек, на сегодня остались в своих домах ориентировочно 6-7 тысяч человек.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияРыльский районВооруженные силы Украины
 
 
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