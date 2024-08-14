https://ria.ru/20240814/obstanovka-1966132344.html

Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной

Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной - РИА Новости, 14.08.2024

Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной

Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной, людей продолжают вывозить, сообщил РИА Новости глава района Андрей Белоусов. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:45

2024-08-14T12:45

2024-08-14T12:45

специальная военная операция на украине

курская область

россия

рыльский район

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Обстановка в Рыльском районе Курской области остается напряженной, людей продолжают вывозить, сообщил РИА Новости глава района Андрей Белоусов. "Обстановка на сегодня такая же в принципе стабильная, напряженная, изменений никаких нет. Большинство жителей уже выехали, но продолжаем вывозить – автобусы у нас пустые есть, маломобильных людей вывозим на легковых машинах", - рассказал Белоусов. Он отметил: всего в районе проживают порядка 30 тысяч человек, на сегодня остались в своих домах ориентировочно 6-7 тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/situatsija-1966125599.html

https://ria.ru/20240812/obstanovka-1965803481.html

курская область

россия

рыльский район

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курская область, россия, рыльский район, вооруженные силы украины