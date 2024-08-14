https://ria.ru/20240814/nevrolog-1966061225.html
Врач рассказал, как снизить риск развития деменции
Врач рассказал, как снизить риск развития деменции - РИА Новости, 14.08.2024
Врач рассказал, как снизить риск развития деменции
Поддержание активных умственных нагрузок в пожилом возрасте, прохождение 10 тысяч шагов в день, контроль артериального давления, соблюдение диеты и снижение... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:09
2024-08-14T03:09
2024-08-14T03:09
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Поддержание активных умственных нагрузок в пожилом возрасте, прохождение 10 тысяч шагов в день, контроль артериального давления, соблюдение диеты и снижение уровня холестерина в крови могут уменьшить риск развития деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов", - рассказал Мартынов. Кроме того, по словам врача-невролога, риск развития деменции сокращается при регулярных физических нагрузках, необходимо ежедневно проходить 10 тысяч шагов. "Если человек страдает артериальной гипертензией, то нужно обратиться к кардиологу для подбора терапии. Важен контроль артериальной гипертензии (для уменьшения риска развития деменции – ред.)", - отметил невролог. Среди факторов, сокращающих риски развития заболевания, Мартынов также назвал снижение количества употребляемого алкоголя, соблюдение диеты, включающей продукты, которые содержат большое количество омега-3, а также снижение уровня холестерина в крови. Врач уточнил, что деменция – это не самостоятельное заболевание, это синдром, который проявляется в нарушении памяти, мышления и поведения. "Инсульт, сосудистые заболевания, долгое употребление наркотических веществ или алкоголя могут привести к развитию деменции. Но одна из наиболее частых причин – это развитие заболевания Альцгеймера. Деменция – один из его синдромов", - добавил невролог.
https://ria.ru/20240805/nevrolog-1964051384.html
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общество, владимир мартынов, россия, здоровье - общество
Общество, Владимир Мартынов, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказал, как снизить риск развития деменции
Невролог Мартынов: умственные нагрузки могут снизить риск развития деменции
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Поддержание активных умственных нагрузок в пожилом возрасте, прохождение 10 тысяч шагов в день, контроль артериального давления, соблюдение диеты и снижение уровня холестерина в крови могут уменьшить риск развития деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов", - рассказал Мартынов.
Кроме того, по словам врача-невролога, риск развития деменции сокращается при регулярных физических нагрузках, необходимо ежедневно проходить 10 тысяч шагов.
"Если человек страдает артериальной гипертензией, то нужно обратиться к кардиологу для подбора терапии. Важен контроль артериальной гипертензии (для уменьшения риска развития деменции – ред.)", - отметил невролог.
Среди факторов, сокращающих риски развития заболевания, Мартынов также назвал снижение количества употребляемого алкоголя, соблюдение диеты, включающей продукты, которые содержат большое количество омега-3, а также снижение уровня холестерина в крови.
Врач уточнил, что деменция – это не самостоятельное заболевание, это синдром, который проявляется в нарушении памяти, мышления и поведения.
"Инсульт, сосудистые заболевания, долгое употребление наркотических веществ или алкоголя могут привести к развитию деменции. Но одна из наиболее частых причин – это развитие заболевания Альцгеймера. Деменция – один из его синдромов", - добавил невролог.