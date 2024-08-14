Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как снизить риск развития деменции - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/nevrolog-1966061225.html
Врач рассказал, как снизить риск развития деменции
Врач рассказал, как снизить риск развития деменции - РИА Новости, 14.08.2024
Врач рассказал, как снизить риск развития деменции
Поддержание активных умственных нагрузок в пожилом возрасте, прохождение 10 тысяч шагов в день, контроль артериального давления, соблюдение диеты и снижение... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:09
2024-08-14T03:09
общество
владимир мартынов
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/55/1558675518_0:417:2159:1631_1920x0_80_0_0_c1f85d3b393d633d5c3cdb210cc15580.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Поддержание активных умственных нагрузок в пожилом возрасте, прохождение 10 тысяч шагов в день, контроль артериального давления, соблюдение диеты и снижение уровня холестерина в крови могут уменьшить риск развития деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов", - рассказал Мартынов. Кроме того, по словам врача-невролога, риск развития деменции сокращается при регулярных физических нагрузках, необходимо ежедневно проходить 10 тысяч шагов. "Если человек страдает артериальной гипертензией, то нужно обратиться к кардиологу для подбора терапии. Важен контроль артериальной гипертензии (для уменьшения риска развития деменции – ред.)", - отметил невролог. Среди факторов, сокращающих риски развития заболевания, Мартынов также назвал снижение количества употребляемого алкоголя, соблюдение диеты, включающей продукты, которые содержат большое количество омега-3, а также снижение уровня холестерина в крови. Врач уточнил, что деменция – это не самостоятельное заболевание, это синдром, который проявляется в нарушении памяти, мышления и поведения. "Инсульт, сосудистые заболевания, долгое употребление наркотических веществ или алкоголя могут привести к развитию деменции. Но одна из наиболее частых причин – это развитие заболевания Альцгеймера. Деменция – один из его синдромов", - добавил невролог.
https://ria.ru/20240805/nevrolog-1964051384.html
https://ria.ru/20240803/faktory-1963805475.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/55/1558675518_0:215:2159:1834_1920x0_80_0_0_8fc57571e591449c26afe55f668ce9a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир мартынов, россия, здоровье - общество
Общество, Владимир Мартынов, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказал, как снизить риск развития деменции

Невролог Мартынов: умственные нагрузки могут снизить риск развития деменции

© Depositphotos.com / nicunickie1Человеческий мозг
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Depositphotos.com / nicunickie1
Человеческий мозг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Поддержание активных умственных нагрузок в пожилом возрасте, прохождение 10 тысяч шагов в день, контроль артериального давления, соблюдение диеты и снижение уровня холестерина в крови могут уменьшить риск развития деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов", - рассказал Мартынов.
Бессонница - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Невролог назвала способ нормализовать режим сна
5 августа, 03:11
Кроме того, по словам врача-невролога, риск развития деменции сокращается при регулярных физических нагрузках, необходимо ежедневно проходить 10 тысяч шагов.
"Если человек страдает артериальной гипертензией, то нужно обратиться к кардиологу для подбора терапии. Важен контроль артериальной гипертензии (для уменьшения риска развития деменции – ред.)", - отметил невролог.
Среди факторов, сокращающих риски развития заболевания, Мартынов также назвал снижение количества употребляемого алкоголя, соблюдение диеты, включающей продукты, которые содержат большое количество омега-3, а также снижение уровня холестерина в крови.
Врач уточнил, что деменция – это не самостоятельное заболевание, это синдром, который проявляется в нарушении памяти, мышления и поведения.
"Инсульт, сосудистые заболевания, долгое употребление наркотических веществ или алкоголя могут привести к развитию деменции. Но одна из наиболее частых причин – это развитие заболевания Альцгеймера. Деменция – один из его синдромов", - добавил невролог.
Фрагмент гиппокампа с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Названы факторы риска развития болезни Альцгеймера
3 августа, 02:18
 
ОбществоВладимир МартыновРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала