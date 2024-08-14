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В Челябинской области снизилось число подтопленных частных домов - РИА Новости, 14.08.2024
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13:28 14.08.2024
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В Челябинской области снизилось число подтопленных частных домов
В Челябинской области снизилось число подтопленных частных домов - РИА Новости, 14.08.2024
В Челябинской области снизилось число подтопленных частных домов
Число подтопленных из-за дождей частных жилых домов в Челябинской области продолжает снижаться, сейчас их 12, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:28
2024-08-14T13:28
происшествия
челябинская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Число подтопленных из-за дождей частных жилых домов в Челябинской области продолжает снижаться, сейчас их 12, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным на 13 августа, оставались подтопленными в регионе 32 частных жилых дома. "Ситуация стабильная. На контроле остается подтопление 12 частных жилых домов (за сутки от воды освободились 20 домов)", - говорится в сообщении. Сбросные показатели на гидротехнических сооружениях без существенной динамики, уточняется в сообщении. Подразделения ГУМЧС России по Челябинской области и службы РСЧС продолжают восстановительные работы, откачку воды из домовладений и объектов недвижимого имущества, также ведется мониторинг обстановки, в том числе с помощью беспилотных воздушных систем чрезвычайного ведомства Южного Урала, добавляется в сообщении. Как сообщало правительство региона, в области продолжают работу временные гидропосты, которые фиксируют положительную динамику по снижению уровня воды, в том числе в Миасском городском округе. По заявлениям жителей специалисты комиссии минстроя области выезжают в муниципалитеты для оценки повреждений жилых домов. Обследовано, по данным на 12 августа, 188 домов, по 45 выданы заключения. Также продолжается прием заявлений на материальную помощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.
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происшествия, челябинская область, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Челябинская область, Россия, Наводнения в России — 2024
В Челябинской области снизилось число подтопленных частных домов

В Челябинской области число подтопленных частных домов продолжает снижаться

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиПаводок в Челябинской области
Паводок в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Паводок в Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Число подтопленных из-за дождей частных жилых домов в Челябинской области продолжает снижаться, сейчас их 12, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным на 13 августа, оставались подтопленными в регионе 32 частных жилых дома.
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«
"Ситуация стабильная. На контроле остается подтопление 12 частных жилых домов (за сутки от воды освободились 20 домов)", - говорится в сообщении.
Сбросные показатели на гидротехнических сооружениях без существенной динамики, уточняется в сообщении.
Подразделения ГУМЧС России по Челябинской области и службы РСЧС продолжают восстановительные работы, откачку воды из домовладений и объектов недвижимого имущества, также ведется мониторинг обстановки, в том числе с помощью беспилотных воздушных систем чрезвычайного ведомства Южного Урала, добавляется в сообщении.
Как сообщало правительство региона, в области продолжают работу временные гидропосты, которые фиксируют положительную динамику по снижению уровня воды, в том числе в Миасском городском округе. По заявлениям жителей специалисты комиссии минстроя области выезжают в муниципалитеты для оценки повреждений жилых домов. Обследовано, по данным на 12 августа, 188 домов, по 45 выданы заключения. Также продолжается прием заявлений на материальную помощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияНаводнения в России — 2024
 
 
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