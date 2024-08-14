https://ria.ru/20240814/natsproekt-1966159349.html

Руденя определил задачи по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

Руденя определил задачи по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" - РИА Новости, 14.08.2024

Руденя определил задачи по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду на заседании правительства региона определил задачи по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги",... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:30

2024-08-14T14:30

2024-08-14T14:30

тверская область

тверь

торжок

игорь руденя

нацпроект "безопасные качественные дороги"

автомобильные дороги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966156594_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_c5cd9088ae7aecebae32c8f6de0484fd.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду на заседании правительства региона определил задачи по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба областного правительства. "В Тверской области за период реализации национального проекта приведено в нормативное состояние более 2 850 километров дорог. Причем, если в 2018 году показатель составлял 344 километра, то в 2023 году – уже 597 километров. Очень важно, что ремонт дорог включает не просто замену покрытий, но соблюдение стандартов при выполнении работ, приведение в порядок обочин, прилегающих территорий. Наши приоритеты также – качественное содержание объектов, обеспечение безопасности людей и водителей", - цитирует пресс-служба Руденю. Национальные цели развития Российской Федерации предусматривают обеспечение к 2030 году соответствие нормативным требованиям не менее 85% опорной сети автомобильных дорог и дорог в крупных городских агломерациях. А также не менее 60% автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Так, доля нормативного состояния дорог в городской агломерации Тверь уже в следующем году должна превысить 85%. В настоящее время показатель равен 84,6%, говорится в сообщении. На заседании рассмотрен ход выполнения дорожных работ. От 80% до 100% составляет степень готовности 26 из 29 объектов регионального значения, которые ремонтируются по нацпроекту в 2024 году. Самым масштабным проектом является строительство Западного моста через реку Волгу в Твери. Введены в эксплуатацию после ремонта участки дорог Сонково – Красный Холм, Лихославль – Калашниково, старое направление по селу Медное и другие важные для людей объекты. Досрочно сданы отрезки М-9 – Александровка – граница Московской области, Западная Двина – Жарковский и Торжок – Берново – Старица (здесь уже приступили к ремонту участка 2025 года). В высокой степени готовности участки трасс, проходящих по городам Красный Холм и Бежецк. Отремонтированы мостовые сооружения: через Волгу в Пено и Старице, через реку Тьму на дороге Торжок – Старица, через реку Стрелица направления М-9 – Хитино. Продолжается ремонт моста через реку Большая Лоча в Ржевском округе. 21 позиция вошла в программу ремонта 2024 года в городе Твери. Работы на 20 из них завершены. При этом многие объекты отремонтированы досрочно: улицы Жигарева, Односторонняя, Брагина, Маршала Конева, Можайского, Волоколамское шоссе и другие. Руденя подчеркнул, что особое внимание следует уделить формированию автоматических систем управления дорожным движением (АСУДД) и развитию инфраструктуры по обеспечению безопасности на дорогах.

https://ria.ru/20240812/rudenya-1965740536.html

https://ria.ru/20240807/blagoustroystvo-1964602610.html

тверь

торжок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, торжок, игорь руденя, нацпроект "безопасные качественные дороги", автомобильные дороги