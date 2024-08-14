https://ria.ru/20240814/nagrady-1966256530.html

Отличившимся бойцам СВО вручили награды в Астрахани

Отличившимся бойцам СВО вручили награды в Астрахани - РИА Новости, 14.08.2024

Отличившимся бойцам СВО вручили награды в Астрахани

Отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам Росгвардии вручили награды в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:16

2024-08-14T19:16

2024-08-14T19:16

астраханская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

игорь бабушкин

астраханская область

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам Росгвардии вручили награды в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "В Астрахани отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим Росгвардии вручили региональные награды. Бойцы выполнили все поставленные задачи без потерь и проявили высочайший уровень профессионализма и мужества", - написал он в своем Telegram-канале. Бабушкин отметил, что среди тех, кто на передовой продолжает защищать Родину, много жителей Астраханской области, в том числе росгвардейцев. "Мы по праву гордимся каждым из них. Раз за разом они возвращаются за ленточку и рискуют своей жизнью ради мирного будущего. Спасибо за службу!" - добавил он. Глава региона подчеркнул, что лица и имена бойцов не раскрываются ради их безопасности, но придет время победы и тогда все узнают об этих героях. Жители Астраханской области активно принимают участие в спецоперации, в частности, в составе именного реактивного дивизиона "Лотос". Регион на постоянной основе оказывает военнослужащим гуманитарную помощь, отправляя на передовую технику, продукты и маскировочные сети.

https://ria.ru/20240801/zavody-1963503559.html

https://ria.ru/20240712/urozhay-1959152032.html

астраханская область

астрахань

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь бабушкин, астраханская область, астрахань