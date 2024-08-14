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Отличившимся бойцам СВО вручили награды в Астрахани - РИА Новости, 14.08.2024
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Астраханская область
 
19:16 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/nagrady-1966256530.html
Отличившимся бойцам СВО вручили награды в Астрахани
Отличившимся бойцам СВО вручили награды в Астрахани - РИА Новости, 14.08.2024
Отличившимся бойцам СВО вручили награды в Астрахани
Отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам Росгвардии вручили награды в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:16
2024-08-14T19:16
астраханская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь бабушкин
астраханская область
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам Росгвардии вручили награды в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "В Астрахани отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим Росгвардии вручили региональные награды. Бойцы выполнили все поставленные задачи без потерь и проявили высочайший уровень профессионализма и мужества", - написал он в своем Telegram-канале. Бабушкин отметил, что среди тех, кто на передовой продолжает защищать Родину, много жителей Астраханской области, в том числе росгвардейцев. "Мы по праву гордимся каждым из них. Раз за разом они возвращаются за ленточку и рискуют своей жизнью ради мирного будущего. Спасибо за службу!" - добавил он. Глава региона подчеркнул, что лица и имена бойцов не раскрываются ради их безопасности, но придет время победы и тогда все узнают об этих героях. Жители Астраханской области активно принимают участие в спецоперации, в частности, в составе именного реактивного дивизиона "Лотос". Регион на постоянной основе оказывает военнослужащим гуманитарную помощь, отправляя на передовую технику, продукты и маскировочные сети.
https://ria.ru/20240801/zavody-1963503559.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь бабушкин, астраханская область, астрахань
Астраханская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Игорь Бабушкин, Астраханская область, Астрахань
Отличившимся бойцам СВО вручили награды в Астрахани

Отличившимся бойцам СВО вручили награды в Астрахани

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам Росгвардии вручили награды в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"В Астрахани отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим Росгвардии вручили региональные награды. Бойцы выполнили все поставленные задачи без потерь и проявили высочайший уровень профессионализма и мужества", - написал он в своем Telegram-канале.
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Бабушкин отметил, что среди тех, кто на передовой продолжает защищать Родину, много жителей Астраханской области, в том числе росгвардейцев.
"Мы по праву гордимся каждым из них. Раз за разом они возвращаются за ленточку и рискуют своей жизнью ради мирного будущего. Спасибо за службу!" - добавил он.
Глава региона подчеркнул, что лица и имена бойцов не раскрываются ради их безопасности, но придет время победы и тогда все узнают об этих героях.
Жители Астраханской области активно принимают участие в спецоперации, в частности, в составе именного реактивного дивизиона "Лотос". Регион на постоянной основе оказывает военнослужащим гуманитарную помощь, отправляя на передовую технику, продукты и маскировочные сети.
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Астраханская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Игорь БабушкинАстраханская областьАстрахань
 
 
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