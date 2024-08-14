https://ria.ru/20240814/moskvichi-1966077785.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 14.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная с прояснениями погода, порывистый ветер и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:11

2024-08-14T08:11

2024-08-14T08:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, порывистый ветер и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона с центром над западом Югры, где и пройдут самые сильные дожди. Поэтому в Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами может брызнуть незначительный дождь, но больше напоминая так называемые следы от дождя, когда интенсивность ничтожна мала – если вам лень - зонты можно не брать. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый", – отметил специалист. Синоптик рассказал, что в среду дневная температура воздуха в Москве повысится до плюс 20 – плюс 23 градусов, в Подмосковье плюс 19 – плюс 24 градуса, что соответствует климатической норме августа.

https://ria.ru/20240726/pogoda-1962085430.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье)