https://ria.ru/20240814/moskva-1966149281.html

Очистку акваторий 15 причалов и углубление дна четырех проведут в Москве

Очистку акваторий 15 причалов и углубление дна четырех проведут в Москве - РИА Новости, 14.08.2024

Очистку акваторий 15 причалов и углубление дна четырех проведут в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна четырех, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:58

2024-08-14T13:58

2024-08-14T13:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966149667_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_af30487f5cbc794e4309aa2ae8aad6ef.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна четырех, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланированы гидротехнические работы по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До завершения навигации организуем углубление дна четырех причалов для безопасного подхода и швартовки судов, очистку акваторий 15. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия будут проводиться только в будни в утреннее время", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. "Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. На четырех причалах с неблагоприятной для судоходства глубиной проведут работы по извлечению донного грунта, в этих мероприятиях будет задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.

https://ria.ru/20240809/spasateli-1964124217.html

https://realty.ria.ru/20240813/ploschadki-1965858282.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков