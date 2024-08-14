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Очистку акваторий 15 причалов и углубление дна четырех проведут в Москве - РИА Новости, 14.08.2024
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Очистку акваторий 15 причалов и углубление дна четырех проведут в Москве
Очистку акваторий 15 причалов и углубление дна четырех проведут в Москве - РИА Новости, 14.08.2024
Очистку акваторий 15 причалов и углубление дна четырех проведут в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна четырех, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:58
2024-08-14T13:58
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна четырех, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланированы гидротехнические работы по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До завершения навигации организуем углубление дна четырех причалов для безопасного подхода и швартовки судов, очистку акваторий 15. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия будут проводиться только в будни в утреннее время", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. "Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. На четырех причалах с неблагоприятной для судоходства глубиной проведут работы по извлечению донного грунта, в этих мероприятиях будет задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Очистку акваторий 15 причалов и углубление дна четырех проведут в Москве

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramСпециалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна четырех
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна четырех - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна четырех
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут очистку акваторий 15 столичных причалов и углубление дна четырех, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году запланированы гидротехнические работы по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До завершения навигации организуем углубление дна четырех причалов для безопасного подхода и швартовки судов, очистку акваторий 15. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия будут проводиться только в будни в утреннее время", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.
"Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. На четырех причалах с неблагоприятной для судоходства глубиной проведут работы по извлечению донного грунта, в этих мероприятиях будет задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
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