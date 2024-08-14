https://ria.ru/20240814/moskva-1966089788.html

За первое полугодие 2024 г в Москве собрали около 720 тысяч тонн вторсырья

За первое полугодие 2024 г в Москве собрали около 720 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 14.08.2024

За первое полугодие 2024 г в Москве собрали около 720 тысяч тонн вторсырья

Около 720 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:43

2024-08-14T09:43

2024-08-14T09:43

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Около 720 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе продолжается реализация программы раздельного сбора мусора, она действует с 2020 года и уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей. За январь - июнь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 720 тысяч тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что положительная динамика реализации программы стала возможна благодаря грамотной организации необходимой инфраструктуры. "При подготовке программы провели анализ и пришли к выводу, что главное - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой, в первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", – рассказал Бирюков. Он добавил, что содержимое баков направляется на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку. Бирюков напомнил, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной информационной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.

https://ria.ru/20240812/moskva-1965636073.html

https://ria.ru/20240812/blagoustroystvo-1965680816.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков