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За первое полугодие 2024 г в Москве собрали около 720 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 14.08.2024
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За первое полугодие 2024 г в Москве собрали около 720 тысяч тонн вторсырья
За первое полугодие 2024 г в Москве собрали около 720 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 14.08.2024
За первое полугодие 2024 г в Москве собрали около 720 тысяч тонн вторсырья
Около 720 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:43
2024-08-14T09:43
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Около 720 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе продолжается реализация программы раздельного сбора мусора, она действует с 2020 года и уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей. За январь - июнь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 720 тысяч тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что положительная динамика реализации программы стала возможна благодаря грамотной организации необходимой инфраструктуры. "При подготовке программы провели анализ и пришли к выводу, что главное - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой, в первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", – рассказал Бирюков. Он добавил, что содержимое баков направляется на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку. Бирюков напомнил, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной информационной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.
https://ria.ru/20240812/moskva-1965636073.html
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

За первое полугодие 2024 г в Москве собрали около 720 тысяч тонн вторсырья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВывоз мусора в Москве
Вывоз мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вывоз мусора в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Около 720 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе продолжается реализация программы раздельного сбора мусора, она действует с 2020 года и уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей. За январь - июнь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 720 тысяч тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что положительная динамика реализации программы стала возможна благодаря грамотной организации необходимой инфраструктуры.
"При подготовке программы провели анализ и пришли к выводу, что главное - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой, в первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", – рассказал Бирюков.
Он добавил, что содержимое баков направляется на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку.
Бирюков напомнил, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной информационной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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