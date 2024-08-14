https://ria.ru/20240814/moshenniki-1966049884.html
Мошенники придумали новую "льготу" для россиян старше 50 лет
Мошенники придумали новую "льготу" для россиян старше 50 лет - РИА Новости, 14.08.2024
Мошенники придумали новую "льготу" для россиян старше 50 лет
Мошенники придумали новую схему обмана граждан старше 50 лет: представляясь энергоснабжающими организациями, они предлагают оформить льготу в честь юбилея, а... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T02:15
2024-08-14T02:15
2024-08-14T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана граждан старше 50 лет: представляясь энергоснабжающими организациями, они предлагают оформить льготу в честь юбилея, а затем лишают граждан накоплений, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Сначала аферисты с нажимом интересуются, будет ли человек оформлять льготу. Если он согласится, лжеэнергетики предлагают заполнить форму с указанием личных данных и даже счета, с которого оплачивают электричество — якобы для возвращения “переплаты”. А для подтверждения льготы требуют пройти по присланной на электронную почту или в мессенджер ссылке."Итог вполне прогнозируем: потеря аккаунта на Госуслугах, снятие наличных со счета", — подытожил Соловьев.Еще хуже, если впоследствии жертву переключают на “сотрудников” ЦБ и правоохранительных органов, которые с помощью методов социальной инженерии отнимают все, вплоть до квартиры. Важно помнить, что звонкам от людей, представляющихся сотрудниками разного рода служб, не стоит верить — лучше самому связаться с этими структурами и получить разъяснения.
https://ria.ru/20240809/ekspert-1965082978.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество
Мошенники придумали новую "льготу" для россиян старше 50 лет
Юрист Соловьев: мошенники предлагают людям старше 50 оформить фейковую льготу