https://ria.ru/20240814/mosgorduma-1966089627.html
В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции
В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции - РИА Новости, 14.08.2024
В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции
Мосгордума внесла в Госдуму проект о штрафах до 300 тысяч рублей для юрлиц за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:43
2024-08-14T09:43
2024-08-14T09:43
общество
технологии
московская городская дума
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгордума внесла в Госдуму проект о штрафах до 300 тысяч рублей для юрлиц за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции в интернете, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить ответственность за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции в сети Интернет, предусмотрев возможность наложения административных штрафов на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно документам, полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях наряду с должностными лицами Роскомнадзора предлагается наделить должностных лиц Роспотребнадзора, а также должностных лиц Росалкогольтабакконтроля. "Принятие указанного федерального закона позволит снизить интернет- продажи табачной и никотинсодержащей продукции, что будет являться превентивной и профилактической мерой в области обеспечения существующих законодательных требований, ограничений и запретов в сфере продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним", - отмечается в записке.
https://ria.ru/20231002/gosduma-1899927618.html
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общество, технологии, московская городская дума, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Московская городская дума, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции
Мосгордума внесла в ГД проект о штрафах для юрлиц за онлайн-продажу табака