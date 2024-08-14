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В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции - РИА Новости, 14.08.2024
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09:43 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/mosgorduma-1966089627.html
В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции
В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции - РИА Новости, 14.08.2024
В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции
Мосгордума внесла в Госдуму проект о штрафах до 300 тысяч рублей для юрлиц за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:43
2024-08-14T09:43
общество
технологии
московская городская дума
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгордума внесла в Госдуму проект о штрафах до 300 тысяч рублей для юрлиц за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции в интернете, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить ответственность за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции в сети Интернет, предусмотрев возможность наложения административных штрафов на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч руб­лей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно документам, полномочием по составлению протоколов об административных право­нарушениях наряду с долж­ностными лицами Роскомнадзора предлагается наделить должностных лиц Роспотребнадзора, а также должностных лиц Росалкогольтабакконтроля. "Принятие указанного федерального закона позволит снизить интернет- продажи табачной и никотинсодержащей продукции, что будет являться пре­вентивной и профилактической мерой в области обеспечения существующих законодательных требований, ограничений и запретов в сфере продажи нико­тинсодержащей продукции несовершеннолетним", - отмечается в записке.
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общество, технологии, московская городская дума, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Московская городская дума, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции

Мосгордума внесла в ГД проект о штрафах для юрлиц за онлайн-продажу табака

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгордума внесла в Госдуму проект о штрафах до 300 тысяч рублей для юрлиц за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции в интернете, документ доступен в думской электронной базе.
«
"Законопроектом предлагается установить ответственность за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции в сети Интернет, предусмотрев возможность наложения административных штрафов на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч руб­лей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно документам, полномочием по составлению протоколов об административных право­нарушениях наряду с долж­ностными лицами Роскомнадзора предлагается наделить должностных лиц Роспотребнадзора, а также должностных лиц Росалкогольтабакконтроля.
"Принятие указанного федерального закона позволит снизить интернет- продажи табачной и никотинсодержащей продукции, что будет являться пре­вентивной и профилактической мерой в области обеспечения существующих законодательных требований, ограничений и запретов в сфере продажи нико­тинсодержащей продукции несовершеннолетним", - отмечается в записке.
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ОбществоТехнологииМосковская городская думаГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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