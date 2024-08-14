https://ria.ru/20240814/mosgorduma-1966089627.html

В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции

В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции - РИА Новости, 14.08.2024

В ГД внесли проект о штрафах за рекламу онлайн-продажи табачной продукции

Мосгордума внесла в Госдуму проект о штрафах до 300 тысяч рублей для юрлиц за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:43

2024-08-14T09:43

2024-08-14T09:43

общество

технологии

московская городская дума

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгордума внесла в Госдуму проект о штрафах до 300 тысяч рублей для юрлиц за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции в интернете, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить ответственность за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции в сети Интернет, предусмотрев возможность наложения административных штрафов на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч руб­лей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно документам, полномочием по составлению протоколов об административных право­нарушениях наряду с долж­ностными лицами Роскомнадзора предлагается наделить должностных лиц Роспотребнадзора, а также должностных лиц Росалкогольтабакконтроля. "Принятие указанного федерального закона позволит снизить интернет- продажи табачной и никотинсодержащей продукции, что будет являться пре­вентивной и профилактической мерой в области обеспечения существующих законодательных требований, ограничений и запретов в сфере продажи нико­тинсодержащей продукции несовершеннолетним", - отмечается в записке.

https://ria.ru/20231002/gosduma-1899927618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, московская городская дума, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)