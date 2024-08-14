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Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов - РИА Новости, 14.08.2024
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10:22 14.08.2024 (обновлено: 10:24 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/mosbirzha-1966098591.html
Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов - РИА Новости, 14.08.2024
Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов
Российский рынок акций в начале торговой сессии среды увеличивает рост и снова преодолел круглый уровень в 2900 пунктов по основному индексу, впервые со 2... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:22
2024-08-14T10:24
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды увеличивает рост и снова преодолел круглый уровень в 2900 пунктов по основному индексу, впервые со 2 августа, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.20 мск повышается на 0,71%, до 2905,04 пункта, обновляя максимумы со 2 августа.
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96
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов впервые со 2 августа

© АГН "Москва" / Александр АвиловОфис Московской биржи
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Офис Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды увеличивает рост и снова преодолел круглый уровень в 2900 пунктов по основному индексу, впервые со 2 августа, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.20 мск повышается на 0,71%, до 2905,04 пункта, обновляя максимумы со 2 августа.
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ЭкономикаМосковская биржа
 
 
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