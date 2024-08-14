https://ria.ru/20240814/mosbirzha-1966098591.html

Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов - РИА Новости, 14.08.2024

Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов

Российский рынок акций в начале торговой сессии среды увеличивает рост и снова преодолел круглый уровень в 2900 пунктов по основному индексу, впервые со 2... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:22

2024-08-14T10:22

2024-08-14T10:24

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды увеличивает рост и снова преодолел круглый уровень в 2900 пунктов по основному индексу, впервые со 2 августа, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.20 мск повышается на 0,71%, до 2905,04 пункта, обновляя максимумы со 2 августа.

https://ria.ru/20240810/stavka-1965201969.html

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экономика, московская биржа