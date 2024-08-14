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"Упыри". Шор выступил с резким заявлением в адрес молдавских властей - РИА Новости, 14.08.2024
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15:10 14.08.2024 (обновлено: 16:47 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/moldaviya-1966167903.html
"Упыри". Шор выступил с резким заявлением в адрес молдавских властей
"Упыри". Шор выступил с резким заявлением в адрес молдавских властей - РИА Новости, 14.08.2024
"Упыри". Шор выступил с резким заявлением в адрес молдавских властей
Лидер молдавского блока "Победа" Илан Шор выступил в Telegram-канале с резким заявлением в адрес властей республики, обвинив их в "государственном терроре" по... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:10
2024-08-14T16:47
в мире
молдавия
марина таубер
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 14 авг — РИА Новости. Лидер молдавского блока "Победа" Илан Шор выступил в Telegram-канале с резким заявлением в адрес властей республики, обвинив их в "государственном терроре" по отношению к оппозиции. "Упыри во главе с Санду перешли к государственному террору", — так он прокомментировал решение суда, запретившего зампреду блока "Победа" Марине Таубер покидать страну в течение 60 суток.По словам Шора, сначала власти одобрили тех, кто запустил в Молдавии аналог украинского ресурса "Миротворец", а затем сделали вид, что угрозы физической расправы в адрес Таубер их не касаются. "А когда она обратилась в полицию, ей запретили в течение 60 суток выезжать из страны. Но сначала власти руками своих прикормленных СМИ оклеветали ее," — написал политик. Он выразил уверенность, что "Санду и ее лицемерные хозяева" не смогут избежать ответственности, и пообещал добиваться правосудия. В понедельник, 12 августа, Таубер внезапно вызвали в Буюканский суд Кишинева из-за экстренного запроса антикоррупционной прокуратуры о применении к ней меры пресечения в виде запрета на выезд из страны. В результате ей запретили покидать Молдавию. Сама Таубер считает, что на судей надавили со стороны президента Майи Санду.Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий и во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В ответ власти запретили партию "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240808/modaviya-1964841972.html
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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Майя Санду, Илан Шор
"Упыри". Шор выступил с резким заявлением в адрес молдавских властей

Лидер блока "Победа" Шор обвинил молдавские власти в государственном терроре

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолитик Илан Шор
Политик Илан Шор - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Политик Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 авг — РИА Новости. Лидер молдавского блока "Победа" Илан Шор выступил в Telegram-канале с резким заявлением в адрес властей республики, обвинив их в "государственном терроре" по отношению к оппозиции.
"Упыри во главе с Санду перешли к государственному террору", — так он прокомментировал решение суда, запретившего зампреду блока "Победа" Марине Таубер покидать страну в течение 60 суток.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Депутат парламента Молдавии заявила об угрозах в свой адрес
8 августа, 10:04
По словам Шора, сначала власти одобрили тех, кто запустил в Молдавии аналог украинского ресурса "Миротворец", а затем сделали вид, что угрозы физической расправы в адрес Таубер их не касаются.
"А когда она обратилась в полицию, ей запретили в течение 60 суток выезжать из страны. Но сначала власти руками своих прикормленных СМИ оклеветали ее," — написал политик.
Он выразил уверенность, что "Санду и ее лицемерные хозяева" не смогут избежать ответственности, и пообещал добиваться правосудия.

В конце июля бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский сообщил, что в республике создали сайт, аналогичный украинской базе "Миротворец". Он публикует досье политиков и активистов, чьи взгляды не совпадают с позицией правящей партии "Действие и солидарность". По мнению Муравского, за созданием сайта стоит центр по борьбе с дезинформацией Patriot, созданный по инициативе Санду. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ утверждает, что власти к созданию этого ресурса не причастны.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
В понедельник, 12 августа, Таубер внезапно вызвали в Буюканский суд Кишинева из-за экстренного запроса антикоррупционной прокуратуры о применении к ней меры пресечения в виде запрета на выезд из страны. В результате ей запретили покидать Молдавию. Сама Таубер считает, что на судей надавили со стороны президента Майи Санду.
Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий и во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В ответ власти запретили партию "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияМарина ТауберМайя СандуИлан Шор
 
 
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