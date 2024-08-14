https://ria.ru/20240814/moldaviya-1966167903.html

"Упыри". Шор выступил с резким заявлением в адрес молдавских властей

"Упыри". Шор выступил с резким заявлением в адрес молдавских властей - РИА Новости, 14.08.2024

"Упыри". Шор выступил с резким заявлением в адрес молдавских властей

Лидер молдавского блока "Победа" Илан Шор выступил в Telegram-канале с резким заявлением в адрес властей республики, обвинив их в "государственном терроре" по... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:10

2024-08-14T15:10

2024-08-14T16:47

в мире

молдавия

марина таубер

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 14 авг — РИА Новости. Лидер молдавского блока "Победа" Илан Шор выступил в Telegram-канале с резким заявлением в адрес властей республики, обвинив их в "государственном терроре" по отношению к оппозиции. "Упыри во главе с Санду перешли к государственному террору", — так он прокомментировал решение суда, запретившего зампреду блока "Победа" Марине Таубер покидать страну в течение 60 суток.По словам Шора, сначала власти одобрили тех, кто запустил в Молдавии аналог украинского ресурса "Миротворец", а затем сделали вид, что угрозы физической расправы в адрес Таубер их не касаются. "А когда она обратилась в полицию, ей запретили в течение 60 суток выезжать из страны. Но сначала власти руками своих прикормленных СМИ оклеветали ее," — написал политик. Он выразил уверенность, что "Санду и ее лицемерные хозяева" не смогут избежать ответственности, и пообещал добиваться правосудия. В понедельник, 12 августа, Таубер внезапно вызвали в Буюканский суд Кишинева из-за экстренного запроса антикоррупционной прокуратуры о применении к ней меры пресечения в виде запрета на выезд из страны. В результате ей запретили покидать Молдавию. Сама Таубер считает, что на судей надавили со стороны президента Майи Санду.Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий и во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В ответ власти запретили партию "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240808/modaviya-1964841972.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, илан шор