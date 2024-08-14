https://ria.ru/20240814/mishustin--1966276731.html

Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура

Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура - РИА Новости, 14.08.2024

Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Виктора Лопаткина от должности первого замглавы Байконура, соответствующее распоряжение опубликовано на портале... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T21:48

2024-08-14T21:48

2024-08-14T21:48

михаил мишустин

россия

байконур (город)

политика

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Виктора Лопаткина от должности первого замглавы Байконура, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. "Освободить Лопаткина Виктора Владимировича от должности первого заместителя главы администрации г. Байконур по его просьбе", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240814/mishustin--1966107726.html

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михаил мишустин, россия, байконур (город), политика