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Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура - РИА Новости, 14.08.2024
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21:48 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/mishustin--1966276731.html
Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура
Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура - РИА Новости, 14.08.2024
Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Виктора Лопаткина от должности первого замглавы Байконура, соответствующее распоряжение опубликовано на портале... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T21:48
2024-08-14T21:48
михаил мишустин
россия
байконур (город)
политика
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Виктора Лопаткина от должности первого замглавы Байконура, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. "Освободить Лопаткина Виктора Владимировича от должности первого заместителя главы администрации г. Байконур по его просьбе", - сказано в документе.
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михаил мишустин, россия, байконур (город), политика
Михаил Мишустин, Россия, Байконур (город), Политика
Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура

Мишустин освободил Виктора Лопаткина от должности первого замглавы Байконура

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Виктора Лопаткина от должности первого замглавы Байконура, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Освободить Лопаткина Виктора Владимировича от должности первого заместителя главы администрации г. Байконур по его просьбе", - сказано в документе.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи
Вчера, 11:04
 
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