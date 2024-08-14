https://ria.ru/20240814/minoborony-1966155113.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 14.08.2024

Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 270 человек, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:16

2024-08-14T14:16

2024-08-14T17:31

россия

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 270 человек, сообщило Министерство обороны России.В оборонном ведомстве указали, что противник за сутки потерял:Всего с начала атаки украинских войск в этом районе они потеряли до 2300 военных, а также значительное количество техники: 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, а такде 15 орудий полевой артиллерии.Как подчеркивал российский лидер Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем. Однако противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)