https://ria.ru/20240814/minoborony-1966155113.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 14.08.2024
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 270 человек, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:16
2024-08-14T14:16
2024-08-14T17:31
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 270 человек, сообщило Министерство обороны России.В оборонном ведомстве указали, что противник за сутки потерял:Всего с начала атаки украинских войск в этом районе они потеряли до 2300 военных, а также значительное количество техники: 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, а такде 15 орудий полевой артиллерии.Как подчеркивал российский лидер Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем. Однако противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 270 человек