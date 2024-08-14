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ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.08.2024
ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:10
2024-08-14T13:10
2024-08-14T13:17
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ в Запорожской области
Минобороны: ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ и два склада боеприпасов