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ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 14.08.2024 (обновлено: 13:17 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/minoborony-1966139525.html
ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.08.2024
ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:10
2024-08-14T13:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВС России уничтожили до 80 боевиков ВСУ и два склада боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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