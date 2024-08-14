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Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 690 военнослужащих и... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:09
2024-08-14T13:09
2024-08-14T13:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 690 военнослужащих и бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потерял до 690 военнослужащих и боевую бронированную машину."В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ
Минобороны: группировка войск "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ за сутки