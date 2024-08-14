https://ria.ru/20240814/minoborony-1966138264.html

Группировка "Центр" отразила три контратаки штурмовиков ВСУ

Группировка "Центр" отразила три контратаки штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

Группировка "Центр" отразила три контратаки штурмовиков ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 395 военнослужащих, танк, две бронемашины,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:08

2024-08-14T13:08

2024-08-14T13:14

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 395 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Торецк, Желанное, Розовка и Гродовка ДНР."За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 53-й механизированной бригады и 15-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)