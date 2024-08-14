https://ria.ru/20240814/minoborony-1966138011.html

ВС России отразили две контратаки ВСУ

ВС России отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

ВС России отразили две контратаки ВСУ

Группировка войск "Запад" ВС РФ нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Петропавловки, Стельмаховки, Нововодяного и Торского, а также... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:07

2024-08-14T13:07

2024-08-14T13:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Группировка войск "Запад" ВС РФ нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Петропавловки, Стельмаховки, Нововодяного и Торского, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 475 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 120-й бригады теробороны и 183-й бригады резерва в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, за сутки были отражены две контратаки подразделений 117-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены три 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании и 122-миллиметровая гаубица Д-30. Также уничтожены шесть складов боеприпасов.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965218402.html

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вооруженные силы украины, россия