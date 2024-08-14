Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 14.08.2024 (обновлено: 13:15 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/minoborony-1966138011.html
ВС России отразили две контратаки ВСУ
ВС России отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
ВС России отразили две контратаки ВСУ
Группировка войск "Запад" ВС РФ нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Петропавловки, Стельмаховки, Нововодяного и Торского, а также... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:07
2024-08-14T13:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871922394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc9bbdc7e8ac51e26f03cefaa4fcc582.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Группировка войск "Запад" ВС РФ нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Петропавловки, Стельмаховки, Нововодяного и Торского, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 475 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 120-й бригады теробороны и 183-й бригады резерва в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, за сутки были отражены две контратаки подразделений 117-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены три 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании и 122-миллиметровая гаубица Д-30. Также уничтожены шесть складов боеприпасов.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965218402.html
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965222989.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871922394_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc33f24b4e43189ee1a50ada916e6c1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России отразили две контратаки ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли 475 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Группировка войск "Запад" ВС РФ нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Петропавловки, Стельмаховки, Нововодяного и Торского, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 475 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 120-й бригады теробороны и 183-й бригады резерва в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
"На повестке дня": СМИ раскрыли, с чем столкнулись на Украине из-за США
9 августа, 15:32
Кроме того, за сутки были отражены две контратаки подразделений 117-й бригады теробороны.
«
"ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены три 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании и 122-миллиметровая гаубица Д-30. Также уничтожены шесть складов боеприпасов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
"Придется отдать". В США сделали заявление по Украине
9 августа, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала