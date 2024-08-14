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ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области
ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:40
2024-08-14T11:40
2024-08-14T11:44
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого августа... около 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью