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В МИД России рассказали о главной цели ВСУ при атаке на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 14.08.2024 (обновлено: 14:51 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/mid-1966161436.html
В МИД России рассказали о главной цели ВСУ при атаке на Курскую область
В МИД России рассказали о главной цели ВСУ при атаке на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
В МИД России рассказали о главной цели ВСУ при атаке на Курскую область
Главная цель ВСУ в Курской области - отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины - не была достигнута, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:38
2024-08-14T14:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
мария захарова
владимир путин
курская область
донбасс
валерий герасимов
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Главная цель ВСУ в Курской области - отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины - не была достигнута, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. "Несмотря на все эти варварские приемы, главной своей цели - отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины - режим Зеленского не добился. В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", - заявила Захарова. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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вооруженные силы украины, мария захарова, владимир путин, курская область, донбасс, валерий герасимов, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Владимир Путин, Курская область, Донбасс, Валерий Герасимов, Россия
В МИД России рассказали о главной цели ВСУ при атаке на Курскую область

МИД: атакой на Курскую область Киев пытался отвлечь ВС от Донбасса, Слобожанщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Главная цель ВСУ в Курской области - отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины - не была достигнута, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
"Несмотря на все эти варварские приемы, главной своей цели - отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины - режим Зеленского не добился. В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", - заявила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваВладимир ПутинКурская областьДонбассВалерий ГерасимовРоссия
 
 
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