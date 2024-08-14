В МИД России рассказали о главной цели ВСУ при атаке на Курскую область
МИД: атакой на Курскую область Киев пытался отвлечь ВС от Донбасса, Слобожанщины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Главная цель ВСУ в Курской области - отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины - не была достигнута, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
"Несмотря на все эти варварские приемы, главной своей цели - отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины - режим Зеленского не добился. В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", - заявила Захарова.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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