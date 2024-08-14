https://ria.ru/20240814/mid-1966161436.html

В МИД России рассказали о главной цели ВСУ при атаке на Курскую область

В МИД России рассказали о главной цели ВСУ при атаке на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024

В МИД России рассказали о главной цели ВСУ при атаке на Курскую область

Главная цель ВСУ в Курской области - отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины - не была достигнута, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:38

2024-08-14T14:38

2024-08-14T14:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

мария захарова

владимир путин

курская область

донбасс

валерий герасимов

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Главная цель ВСУ в Курской области - отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины - не была достигнута, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. "Несмотря на все эти варварские приемы, главной своей цели - отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины - режим Зеленского не добился. В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", - заявила Захарова. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

донбасс

россия

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вооруженные силы украины, мария захарова, владимир путин, курская область, донбасс, валерий герасимов, россия