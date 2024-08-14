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В МИД прокомментировали атаки ВСУ на территорию России - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 14.08.2024 (обновлено: 14:54 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/mid-1966153954.html
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на территорию России
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на территорию России - РИА Новости, 14.08.2024
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на территорию России
Атаки ВСУ на территорию России при соучастии покровителей из НАТО подтверждают актуальность целей и задач СВО, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:12
2024-08-14T14:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
нато
мария захарова
украина
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ на территорию России при соучастии покровителей из НАТО подтверждают актуальность целей и задач СВО, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД."Атаки ВСУ на территорию России при соучастии натовских покровителей полностью подтверждают актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которые обязательно будут выполнены", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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вооруженные силы украины, россия, нато, мария захарова, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, НАТО, Мария Захарова, Украина
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на территорию России

МИД: атаки ВСУ в России при поддержке НАТО подтверждают актуальность целей СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ на территорию России при соучастии покровителей из НАТО подтверждают актуальность целей и задач СВО, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
«
"Атаки ВСУ на территорию России при соучастии натовских покровителей полностью подтверждают актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которые обязательно будут выполнены", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияНАТОМария ЗахароваУкраина
 
 
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