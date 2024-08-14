https://ria.ru/20240814/mid-1966153954.html
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на территорию России
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на территорию России - РИА Новости, 14.08.2024
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на территорию России
Атаки ВСУ на территорию России при соучастии покровителей из НАТО подтверждают актуальность целей и задач СВО, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:12
2024-08-14T14:12
2024-08-14T14:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ на территорию России при соучастии покровителей из НАТО подтверждают актуальность целей и задач СВО, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД."Атаки ВСУ на территорию России при соучастии натовских покровителей полностью подтверждают актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которые обязательно будут выполнены", - заключила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html
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вооруженные силы украины, россия, нато, мария захарова, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, НАТО, Мария Захарова, Украина
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на территорию России
МИД: атаки ВСУ в России при поддержке НАТО подтверждают актуальность целей СВО