https://ria.ru/20240814/merkuris-1966120684.html

На Западе раскрыли, какой сюрприз ВС России устроили ВСУ в Курской области

На Западе раскрыли, какой сюрприз ВС России устроили ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

На Западе раскрыли, какой сюрприз ВС России устроили ВСУ в Курской области

Атака ВСУ на Курскую область пошла не по плану, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube. "<...> Засады и нападения дезорганизуют их... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:59

2024-08-14T11:59

2024-08-14T16:58

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область пошла не по плану, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube. "<...> Засады и нападения дезорганизуют их (ВСУ - Прим.ред) и вынуждают делать то, чего они изначально не планировали", — отметил он. Эксперт утверждает, что ВСУ были вынуждены рассредоточить свои силы из-за засад со стороны российских военных. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966089999.html

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в мире, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф