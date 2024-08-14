На Западе раскрыли, какой сюрприз ВС России устроили ВСУ в Курской области
Аналитик Меркурис: засады ВС РФ сорвали планы ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область пошла не по плану, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"<...> Засады и нападения дезорганизуют их (ВСУ - Прим.ред) и вынуждают делать то, чего они изначально не планировали", — отметил он.
"<...> Засады и нападения дезорганизуют их (ВСУ - Прим.ред) и вынуждают делать то, чего они изначально не планировали", — отметил он.
Эксперт утверждает, что ВСУ были вынуждены рассредоточить свои силы из-за засад со стороны российских военных.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.