https://ria.ru/20240814/medvedev-1966258016.html

Россия признательна Лаосу за позицию по Украине, заявил Медведев

Россия признательна Лаосу за позицию по Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 14.08.2024

Россия признательна Лаосу за позицию по Украине, заявил Медведев

Россия признательна Лаосу за позицию по украинскому конфликту и решительное неприятие западных санкций, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:26

2024-08-14T19:26

2024-08-14T19:26

россия

лаос

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия признательна Лаосу за позицию по украинскому конфликту и решительное неприятие западных санкций, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Зампред Совбеза сообщил, что провел встречу с заместителем премьер-министра, министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом. "Признательны лаосским друзьям за принципиальный подход к оценке ситуации вокруг Украины, решительное неприятие незаконных санкций "коллективного Запада", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html

россия

лаос

украина

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россия, лаос, украина, дмитрий медведев