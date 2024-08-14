https://ria.ru/20240814/medvedev-1966258016.html
Россия признательна Лаосу за позицию по Украине, заявил Медведев
Россия признательна Лаосу за позицию по Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 14.08.2024
Россия признательна Лаосу за позицию по Украине, заявил Медведев
Россия признательна Лаосу за позицию по украинскому конфликту и решительное неприятие западных санкций, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:26
2024-08-14T19:26
2024-08-14T19:26
россия
лаос
украина
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия признательна Лаосу за позицию по украинскому конфликту и решительное неприятие западных санкций, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Зампред Совбеза сообщил, что провел встречу с заместителем премьер-министра, министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом. "Признательны лаосским друзьям за принципиальный подход к оценке ситуации вокруг Украины, решительное неприятие незаконных санкций "коллективного Запада", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html
россия
лаос
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e004ddd834313790ae3399183bf9ca6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лаос, украина, дмитрий медведев
Россия, Лаос, Украина, Дмитрий Медведев
Россия признательна Лаосу за позицию по Украине, заявил Медведев
Медведев: Россия признательна Лаосу за позицию по украинскому конфликту