https://ria.ru/20240814/medved-1966167041.html

МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем

МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем - РИА Новости, 14.08.2024

МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем

МЧС России в Telegram-канале опубликовало правила поведения при встрече с медведем. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:07

2024-08-14T15:07

2024-08-14T15:08

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало правила поведения при встрече с медведем. Ранее в спасательном ведомстве рассказали, что мужчина смог отбиться от медведя на Камчатке, сейчас он госпитализирован. Во-первых, увидев медведя, не нужно к нему приближаться. Спасатели рекомендуют осторожно покинуть место, сохранять спокойствие, а также напоминают, что резкие движения могут напугать медведя и спровоцировать нападение. Во-вторых, в МЧС призвали не подходить к медвежатам - медведица может напасть, защищая своих детенышей. В-третьих, спасатели призвали не прикармливать медведей, даже если он кажется дружелюбным: зверь может напасть. "Не оставляй на отдыхе пищевые отходы. Запахи еды могут привлечь медведя. Безопасность начинается с тебя!", - заключили в МЧС.

https://ria.ru/20240807/medved-1964761903.html

https://ria.ru/20240726/medved-1962069644.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)