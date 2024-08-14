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МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем - РИА Новости, 14.08.2024
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15:07 14.08.2024 (обновлено: 15:08 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/medved-1966167041.html
МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем
МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем - РИА Новости, 14.08.2024
МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем
МЧС России в Telegram-канале опубликовало правила поведения при встрече с медведем. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:07
2024-08-14T15:08
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало правила поведения при встрече с медведем. Ранее в спасательном ведомстве рассказали, что мужчина смог отбиться от медведя на Камчатке, сейчас он госпитализирован. Во-первых, увидев медведя, не нужно к нему приближаться. Спасатели рекомендуют осторожно покинуть место, сохранять спокойствие, а также напоминают, что резкие движения могут напугать медведя и спровоцировать нападение. Во-вторых, в МЧС призвали не подходить к медвежатам - медведица может напасть, защищая своих детенышей. В-третьих, спасатели призвали не прикармливать медведей, даже если он кажется дружелюбным: зверь может напасть. "Не оставляй на отдыхе пищевые отходы. Запахи еды могут привлечь медведя. Безопасность начинается с тебя!", - заключили в МЧС.
https://ria.ru/20240807/medved-1964761903.html
https://ria.ru/20240726/medved-1962069644.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем

МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало правила поведения при встрече с медведем.
Ранее в спасательном ведомстве рассказали, что мужчина смог отбиться от медведя на Камчатке, сейчас он госпитализирован.
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Во-первых, увидев медведя, не нужно к нему приближаться. Спасатели рекомендуют осторожно покинуть место, сохранять спокойствие, а также напоминают, что резкие движения могут напугать медведя и спровоцировать нападение.
Во-вторых, в МЧС призвали не подходить к медвежатам - медведица может напасть, защищая своих детенышей.
В-третьих, спасатели призвали не прикармливать медведей, даже если он кажется дружелюбным: зверь может напасть.
«
"Не оставляй на отдыхе пищевые отходы. Запахи еды могут привлечь медведя. Безопасность начинается с тебя!", - заключили в МЧС.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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