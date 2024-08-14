https://ria.ru/20240814/medved-1966167041.html
МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем
МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем - РИА Новости, 14.08.2024
МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем
МЧС России в Telegram-канале опубликовало правила поведения при встрече с медведем. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:07
2024-08-14T15:07
2024-08-14T15:08
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_aa3208613c5264ec630a9ac83ce653d6.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало правила поведения при встрече с медведем. Ранее в спасательном ведомстве рассказали, что мужчина смог отбиться от медведя на Камчатке, сейчас он госпитализирован. Во-первых, увидев медведя, не нужно к нему приближаться. Спасатели рекомендуют осторожно покинуть место, сохранять спокойствие, а также напоминают, что резкие движения могут напугать медведя и спровоцировать нападение. Во-вторых, в МЧС призвали не подходить к медвежатам - медведица может напасть, защищая своих детенышей. В-третьих, спасатели призвали не прикармливать медведей, даже если он кажется дружелюбным: зверь может напасть. "Не оставляй на отдыхе пищевые отходы. Запахи еды могут привлечь медведя. Безопасность начинается с тебя!", - заключили в МЧС.
https://ria.ru/20240807/medved-1964761903.html
https://ria.ru/20240726/medved-1962069644.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_55cd28fba85576e86fae283d3e77cc88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем
МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем