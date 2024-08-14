В Бурятии двое туристов сорвались со скалы, убегая от медведя
В Бурятии двое мужчин сорвались со скалы, убегая от медведя, один из них погиб
Бурый медведь. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Двое туристов сорвались со скалы в Баргузинском районе Бурятии, убегая от медведя, один из них скончался, второй получил травмы, сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале.
"По предварительным данным, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь. Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. Будет проведен детальный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщается в Telegram-канале Забайкальского национального парка "Заповедное Подлеморье", инцидент произошел в среду около 10 часов утра (5.00 мск). Два туриста из Иркутска отправились на берег Змеиной бухты в поисках грибов, шишек сосны.
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"Со слов одного из участников происшествия, по пути они заметили медведя, испугались и побежали, затем спрыгнули со скалы в воду. Один из них погиб (разбился), второй с переломом ключицы доставлен сотрудниками "Заповедного Подлеморья" в Баргузинскую ЦРБ, ему оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По предварительным данным дирекции особо охраняемой природной территории, "следов медведя на месте не обнаружено", сообщили в Бурприроднадзоре (служба при минприроды республики). Там отметили, что инцидент произошел на территории заповедника федерального значения, что является естественной средой обитания диких животных и где они находятся под особой охраной государства.
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