https://ria.ru/20240814/medved-1966132029.html

В Бурятии двое туристов сорвались со скалы, убегая от медведя

В Бурятии двое туристов сорвались со скалы, убегая от медведя - РИА Новости, 14.08.2024

В Бурятии двое туристов сорвались со скалы, убегая от медведя

Двое туристов сорвались со скалы в Баргузинском районе Бурятии, убегая от медведя, один из них скончался, второй получил травмы, сообщает региональное СУСК РФ в РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:42

2024-08-14T12:42

2024-08-14T12:42

происшествия

баргузинский район

россия

иркутск

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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Двое туристов сорвались со скалы в Баргузинском районе Бурятии, убегая от медведя, один из них скончался, второй получил травмы, сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь. Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. Будет проведен детальный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как сообщается в Telegram-канале Забайкальского национального парка "Заповедное Подлеморье", инцидент произошел в среду около 10 часов утра (5.00 мск). Два туриста из Иркутска отправились на берег Змеиной бухты в поисках грибов, шишек сосны. "Со слов одного из участников происшествия, по пути они заметили медведя, испугались и побежали, затем спрыгнули со скалы в воду. Один из них погиб (разбился), второй с переломом ключицы доставлен сотрудниками "Заповедного Подлеморья" в Баргузинскую ЦРБ, ему оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении. По предварительным данным дирекции особо охраняемой природной территории, "следов медведя на месте не обнаружено", сообщили в Бурприроднадзоре (служба при минприроды республики). Там отметили, что инцидент произошел на территории заповедника федерального значения, что является естественной средой обитания диких животных и где они находятся под особой охраной государства.

https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html

https://ria.ru/20240805/tragediya-1964054147.html

баргузинский район

россия

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, баргузинский район, россия, иркутск