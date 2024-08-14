https://ria.ru/20240814/meduchrezhdenie-1966121677.html

Новое медучреждение откроется в Липецкой области до конца года

Новое медучреждение откроется в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 14.08.2024

Новое медучреждение откроется в Липецкой области до конца года

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) откроется в селе Братовщина Долгоруковского района Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", медицинскую... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:02

2024-08-14T12:02

2024-08-14T12:02

липецкая область

долгоруковский район

игорь артамонов

медучреждения

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ЛИПЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) откроется в селе Братовщина Долгоруковского района Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", медицинскую помощь там смогут получать более тысячи человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что сдача объекта в эксплуатацию запланирована в четвертом квартале этого года, но темпы строительных работ опережают график, поэтому рабочие уверены, что смогут закончить раньше. По словам Артамонова, к сельскому ФАПу в Братовщине прикреплено около 1,1 тысячи человек, из которых больше 200 – дети. Пока за медицинской помощью они обращаются в старое здание медпункта, которое мало отвечает современным требованиям. В здании нового ФАПа будет своя регистратура, кабинеты фельдшера, акушерки, процедурный и аптечный пункт. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена специальная туалетная комната, поручни, пандус. В новом ФАПе жители смогут узнать уровень холестерина и сахара в крови, получить консультации по лечению, пройти профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, вакцинацию. Для онлайн-консультаций в ФАП проведут высокоскоростной интернет. "В селах Липецкой области создаются современные медицинские объекты, в которых жители могут получить первичную медико-санитарную помощь в комфортных условиях. Это не приспособленные под медпункты учреждения, а здания, которые строятся специально для оказания медицинской помощи людям с плохим самочувствием или имеющим хронические заболевания. В них все продумано, чтобы очередной поход к врачу прошел без лишнего стресса", – отметил Артамонов. Он добавил, что открытия своего фельдшерско-акушерского пункта ждут и жители села Спасское Воловского округа Липецкой области. Мини-поликлиника также возводится по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". Всего в рамках нацпроекта в селах Липецкой области в этом году откроют семь новых ФАПов.

https://ria.ru/20240812/dorogi-1965789233.html

https://ria.ru/20240807/oblast-1964622127.html

долгоруковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

долгоруковский район, игорь артамонов, медучреждения