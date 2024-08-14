https://ria.ru/20240814/medturizm-1966053738.html

Эксперт оценил перспективы развития медицинского туризма в России

Эксперт оценил перспективы развития медицинского туризма в России - РИА Новости, 14.08.2024

Эксперт оценил перспективы развития медицинского туризма в России

Для развития медицинского туризма в России нужно наладить работу по привлечению туристов из стран СНГ и БРИКС, а также обновить национальную стратегию по... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:31

2024-08-14T00:31

2024-08-14T00:31

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Для развития медицинского туризма в России нужно наладить работу по привлечению туристов из стран СНГ и БРИКС, а также обновить национальную стратегию по развитию медицинского туризма, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнеры", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там подсчитали, что объем рынка медицинского туризма в России к 2030 году может составить от 2,2 до 7,6 миллиарда долларов в зависимости от того, по какому сценарию он будет развиваться. Пока вклад медицинского туризма в отечественный ВВП компания оценила в менее 0,01% - исходя из данных по итогам 2023 года, это соответствует менее чем 0,2 миллиарда долларов. Для улучшения ситуации, по мнению экспертов, необходимо устранить ключевые препятствия и пересмотреть национальную стратегию деятельности в этой сфере. "В среднесрочной перспективе, до 2026 года, целесообразно активизировать работу по увеличению потока медицинских туристов из стран СНГ, в том числе тех, кто не владеет русским языком, но спокойно изъясняется на английском. Параллельно следует тестировать готовность инфраструктуры в специально отобранных клиниках (как государственных, так и частных) в различных регионах России, чтобы обеспечить массовый прием иностранных медицинских туристов из дружественных стран дальнего зарубежья, в первую очередь БРИКС+", - процитировали в сообщении эксперта практики здравоохранения "Яков и Партнеры" Максима Мосейко. Говоря о развитии медицинского туризма в России в долгосрочной перспективе - до 2027 года и далее, Мосейко считает, что особое внимание необходимо уделить аккредитации медицинских учреждений, стандартам качества и получению обратной связи от пациентов. "Большое значение также имеет успешная цифровая трансформация всей системы здравоохранения в России и повышение роли страховых компаний в медицинском обслуживании иностранных граждан", – отметил он. Как отмечают эксперты, из-за недостатков статистического учета в России "медицинским туристом" считается любой иностранный гражданин, получающий любую медицинскую услугу на территории страны, в том числе мигрант, который проходит обязательный медосмотр. "Это мешает составить объективное представление о состоянии российского рынка медицинского туризма. Среди других проблем в этой сфере - уход из России некоторых медицинских компаний и международных систем аккредитации, трудности с бронированием авиабилетов, оплатой гостиниц и самих медицинских услуг из-за банковских ограничений", - сообщили аналитики. В краткосрочной перспективе, на горизонте 2024-2025 годов, авторы исследования предлагают принять в России обновленную национальную стратегию по развитию медицинского туризма. Одновременно с этим рекомендуется переосмыслить подход к использованию концепции единого окна на всех этапах клиентского пути медицинского туриста в России. Как отмечается в исследовании, также важно принять меры по развитию внутреннего медицинского туризма, чтобы уменьшить исходящий поток из России.

https://ria.ru/20240621/turizm-1954569573.html

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