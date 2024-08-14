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Медовый Спас по православному календарю

Медовый Спас по православному календарю - РИА Новости, 14.08.2024

Медовый Спас по православному календарю

14 августа (1 августа по старому стилю) Православная церковь празднует Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе праздник... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:43

2024-08-14T00:43

2024-08-14T00:43

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14 августа (1 августа по старому стилю) Православная церковь празднует Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе праздник получил название "Медовый Спас" или "Спас на воде", так как на Руси в этот день заканчивался медосбор и освящали воду. Спас – сокращенная форма от слова Спаситель, Иисус Христос. Слово "происхождение" представляет собой неточный перевод с греческого, буквально означающий "предъисхождение", "несение впереди" древа или части от подлинного Креста Господня, на котором был распят Христос.В греческом часослове 1838 года так объясняется происхождение этого праздника: "По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издавна в Константинополе утвердился обычай выносить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и отвращения болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (храм святой Софии). С настоящего дня и до Успения Богородицы совершали литии по всему городу и крест предлагали народу для поклонения". Таким образом, "происхождение (изнесение) древ Креста" означает крестный ход.Праздник был установлен в Константинополе в IX веке, а в XII–XIII веках его уже праздновали во всех православных церквях. На Руси он вошел в церковный устав в конце XIV века. Поклонение Кресту в церквях и монастырях в этот день совершается по чину Крестопоклонной недели Великого поста.14 августа также отмечается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, установленное в честь победы благоверного князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами (1164) и византийского императора Михаила (Мануила) над сарацинами. Согласно сказаниям, воины обоих полководцев видели знамения от икон Спасителя, Владимирской иконы Богородицы и Креста Господня, их противники были побеждены и бежали, а от икон, находившихся в войсковом стане, исходили лучи, осенявшие полки. Затем греческий царь и русский князь обменялись свидетельствами об одержанных победах и чудесном сиянии от икон, а патриарх Константинопольский Лука и Киевский митрополит Константин установили в честь события церковный праздник. Также первого числа (14-го числа по новому стилю) каждого месяца в Константинополе обычно освящали воду в придворной церкви. Позднее эта традиция пришла и в Россию. В этот день после литургии совершается "малое освящение воды" ("великое освящение" происходит на праздник Крещения Господня). Освящают воду и на реках, прудах и озерах, для чего туда совершают крестный ход. На Руси после чина водоосвящения обычно устраивались народные гулянья.В Русской Церкви праздник Спаса Всемилостивого также соединился и с воспоминанием о Крещении Руси в 988 году. Сведения об этом важном событии сохранились в хронографах ХVI века: "Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1". Так день 1 августа по старому стилю и считается днем Крещения Руси.При этом известно, что князь Владимир крестил народ в водах Днепра. В том числе и с этим событием связывают традицию водоосвящения на реках и водоемах. Поэтому этот день еще называют "Спасом на воде", "Водным" или "Мокрым".Вместе с водой, по традиции, было принято освящать и мед нового сбора. Отсюда еще одно народное название праздника – Медовый Спас. На Руси именно с 14 августа (1 августа по старому стилю) пчеловоды начинали собирать мед из ульев ("заламывать соты"). Тогда же первый мед несли в церковь, чтобы освятить. Считалось, если этого не сделать, то соседские пчелы, перестав носить взяток (нектар и пыльца, собранные пчелиной семьей), начнут таскать мед из того улья, где "пчельник сота не заломает".После освящения меда им угощали всех желающих и в первую очередь бедных. В старину даже говорили, что "на первый Спас и нищий медку попробует". А еще освящали лекарственные травы и мак. На Медовый Спас традиционно пекли медовые пряники и пышки.Таким образом, два больших церковных праздника и чин "малого освящения воды" соединились с обычаем освящения меда в один день. При этом нужно помнить, что эта благочестивая традиция никак не связана с самим праздником Всемилостивого Спаса и не должна его подменять.Также на 14 августа приходится начало самого короткого двухнедельного Успенского поста. Устав у него почти такой же, как и у Великого. Верующим предписано исключить из употребления пищу животного происхождения. Однако суровость говения компенсируется тем, что на последний месяц лета приходится сбор нового урожая. Так что постящимся можно есть свежие овощи, фрукты и, конечно, мед. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, медовый спас, религиозные праздники