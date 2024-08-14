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Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом - РИА Новости, 14.08.2024
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15:48 14.08.2024 (обновлено: 19:09 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/mask-1966180562.html
Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом
Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом - РИА Новости, 14.08.2024
Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что согласен станцевать с экс-президентом США Дональдом Трампом, если он готов к нему присоединиться. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:48
2024-08-14T19:09
в мире
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илон маск
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что согласен станцевать с экс-президентом США Дональдом Трампом, если он готов к нему присоединиться.В соцсети X было опубликовано видео с двумя танцующими мужчинами. Их с помощью искусственного интеллекта "переодели" и "прикрепили" им лица Трампа и Маска."Я готов на это в действительности, если Дональд Трамп готов!" - прокомментировал видео предприниматель.
https://ria.ru/20240814/intervyu-1966057124.html
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в мире, дональд трамп, илон маск, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Дональд Трамп, Илон Маск, США, Выборы президента США — 2024
Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом

Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом, если он готов

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Leon Neal
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что согласен станцевать с экс-президентом США Дональдом Трампом, если он готов к нему присоединиться.
В соцсети X было опубликовано видео с двумя танцующими мужчинами. Их с помощью искусственного интеллекта "переодели" и "прикрепили" им лица Трампа и Маска.
"Я готов на это в действительности, если Дональд Трамп готов!" - прокомментировал видео предприниматель.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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В миреДональд ТрампИлон МаскСШАВыборы президента США — 2024
 
 
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