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Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом
Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом - РИА Новости, 14.08.2024
Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что согласен станцевать с экс-президентом США Дональдом Трампом, если он готов к нему присоединиться. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:48
2024-08-14T15:48
2024-08-14T19:09
в мире
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что согласен станцевать с экс-президентом США Дональдом Трампом, если он готов к нему присоединиться.В соцсети X было опубликовано видео с двумя танцующими мужчинами. Их с помощью искусственного интеллекта "переодели" и "прикрепили" им лица Трампа и Маска."Я готов на это в действительности, если Дональд Трамп готов!" - прокомментировал видео предприниматель.
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в мире, дональд трамп, илон маск, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Дональд Трамп, Илон Маск, США, Выборы президента США — 2024
Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом
Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом, если он готов