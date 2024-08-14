https://ria.ru/20240814/mask-1966180562.html

Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом

Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом - РИА Новости, 14.08.2024

Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что согласен станцевать с экс-президентом США Дональдом Трампом, если он готов к нему присоединиться. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:48

2024-08-14T15:48

2024-08-14T19:09

в мире

дональд трамп

илон маск

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что согласен станцевать с экс-президентом США Дональдом Трампом, если он готов к нему присоединиться.В соцсети X было опубликовано видео с двумя танцующими мужчинами. Их с помощью искусственного интеллекта "переодели" и "прикрепили" им лица Трампа и Маска."Я готов на это в действительности, если Дональд Трамп готов!" - прокомментировал видео предприниматель.

https://ria.ru/20240814/intervyu-1966057124.html

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в мире, дональд трамп, илон маск, сша, выборы президента сша — 2024