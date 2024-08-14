https://ria.ru/20240814/lisichansk-1966114053.html

Число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех

Число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех - РИА Новости, 14.08.2024

Число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех

Один из пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске умер в больнице, таким образом число жертв возросло до трех, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:27

2024-08-14T11:27

2024-08-14T14:16

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Один из пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске умер в больнице, таким образом число жертв возросло до трех, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, слова которой приводятся в Telegram-канале регионального правительства."Медики предприняли все возможные усилия для стабилизации его состояния, но травма была очень серьезной. Наши соболезнования родным и близким", — сказала она.В правительстве ЛНР уточнили РИА, что мужчину доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.Накануне украинские войска выпустили по Лисичанску кассетные боеприпасы. Снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки. Один человек погиб на месте, еще один позже умер в больнице. Ранения получили более 30 человек, в том числе 12-летний ребенок.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

лисичанск

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лисичанск, луганская народная республика, происшествия