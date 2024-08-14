Число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех
Минздрав ЛНР: число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех
ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Один из пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске умер в больнице, таким образом число жертв возросло до трех, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, слова которой приводятся в Telegram-канале регионального правительства.
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"Медики предприняли все возможные усилия для стабилизации его состояния, но травма была очень серьезной. Наши соболезнования родным и близким", — сказала она.
В правительстве ЛНР уточнили РИА, что мужчину доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.
Накануне украинские войска выпустили по Лисичанску кассетные боеприпасы. Снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки. Один человек погиб на месте, еще один позже умер в больнице. Ранения получили более 30 человек, в том числе 12-летний ребенок.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.
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