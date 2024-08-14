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Число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 14.08.2024 (обновлено: 14:16 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/lisichansk-1966114053.html
Число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех
Число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех - РИА Новости, 14.08.2024
Число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех
Один из пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске умер в больнице, таким образом число жертв возросло до трех, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:27
2024-08-14T14:16
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Один из пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске умер в больнице, таким образом число жертв возросло до трех, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, слова которой приводятся в Telegram-канале регионального правительства."Медики предприняли все возможные усилия для стабилизации его состояния, но травма была очень серьезной. Наши соболезнования родным и близким", — сказала она.В правительстве ЛНР уточнили РИА, что мужчину доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.Накануне украинские войска выпустили по Лисичанску кассетные боеприпасы. Снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки. Один человек погиб на месте, еще один позже умер в больнице. Ранения получили более 30 человек, в том числе 12-летний ребенок.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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лисичанск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех

Минздрав ЛНР: число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех

© Фото : Правительство ЛНР/TelegramПоследствия обстрела автобуса в Лисичанске. 13 августа 2024
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Правительство ЛНР/Telegram
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске. 13 августа 2024
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Один из пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске умер в больнице, таким образом число жертв возросло до трех, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, слова которой приводятся в Telegram-канале регионального правительства.
«
"Медики предприняли все возможные усилия для стабилизации его состояния, но травма была очень серьезной. Наши соболезнования родным и близким", — сказала она.
В правительстве ЛНР уточнили РИА, что мужчину доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.
Накануне украинские войска выпустили по Лисичанску кассетные боеприпасы. Снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки. Один человек погиб на месте, еще один позже умер в больнице. Ранения получили более 30 человек, в том числе 12-летний ребенок.

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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