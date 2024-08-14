Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области разрешили проводить культурно-просветительские события - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/lipetsk-1966244997.html
В Липецкой области разрешили проводить культурно-просветительские события
В Липецкой области разрешили проводить культурно-просветительские события - РИА Новости, 14.08.2024
В Липецкой области разрешили проводить культурно-просветительские события
В Липецкой области на фоне запрета развлекательных мероприятий после ночной атаки БПЛА 9 августа разрешили проводить культурно-просветительские и спортивные... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:09
2024-08-14T18:09
специальная военная операция на украине
игорь артамонов
липецкая область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956423032_0:11:2734:1549_1920x0_80_0_0_fb55c68ba5b6e0a0fc176859145ee980.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Липецкой области на фоне запрета развлекательных мероприятий после ночной атаки БПЛА 9 августа разрешили проводить культурно-просветительские и спортивные события, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В ночь на 9 августа, как сообщал Артамонов, в результате ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА. После атаки БПЛА губернатор сообщил, что принято решение отменить все развлекательные мероприятия в регионе. Артамонов в среду в своем Telegram-канале сообщил, что на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба с участием представителей всех силовых ведомств рассмотрели вопрос о проведении больших праздников в регионе. "Думаю, все понимают, что веселиться сейчас неуместно. Поэтому все массовые мероприятия развлекательной или увеселительной направленности рекомендовано не проводить до особого распоряжения всем организациям Липецкой области", - написал Артамонов. Он отметил, что кроме фестивалей и праздников в Липецкой области всегда проводилось большое количество мероприятий, направленных в первую очередь на объединение людей, семей, пропаганду спорта. "Приняли совместное решение, что культурно-просветительские, спортивные или направленные на пропаганду семейных ценностей мероприятия без ярко выраженной развлекательной части, например, концертов, проводить в регионе будем. Но с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с обязательным окончанием до 20:00", - сообщил глава региона.
https://ria.ru/20240814/bespilotniki-1966231334.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956423032_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_19cabd37593ced9f66619bff830f47a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецкая область, общество
Специальная военная операция на Украине, Игорь Артамонов, Липецкая область, Общество
В Липецкой области разрешили проводить культурно-просветительские события

Под Липецком разрешили проводить культурно-просветительские и спортивные события

© iStock.com / OlgaVolodinaЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© iStock.com / OlgaVolodina
Липецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Липецкой области на фоне запрета развлекательных мероприятий после ночной атаки БПЛА 9 августа разрешили проводить культурно-просветительские и спортивные события, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В ночь на 9 августа, как сообщал Артамонов, в результате ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
Устранение последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь 9 августа - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов
Вчера, 17:25
После атаки БПЛА губернатор сообщил, что принято решение отменить все развлекательные мероприятия в регионе.
Артамонов в среду в своем Telegram-канале сообщил, что на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба с участием представителей всех силовых ведомств рассмотрели вопрос о проведении больших праздников в регионе.
"Думаю, все понимают, что веселиться сейчас неуместно. Поэтому все массовые мероприятия развлекательной или увеселительной направленности рекомендовано не проводить до особого распоряжения всем организациям Липецкой области", - написал Артамонов.
Он отметил, что кроме фестивалей и праздников в Липецкой области всегда проводилось большое количество мероприятий, направленных в первую очередь на объединение людей, семей, пропаганду спорта.
"Приняли совместное решение, что культурно-просветительские, спортивные или направленные на пропаганду семейных ценностей мероприятия без ярко выраженной развлекательной части, например, концертов, проводить в регионе будем. Но с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с обязательным окончанием до 20:00", - сообщил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала