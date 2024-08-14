https://ria.ru/20240814/lipetsk-1966244997.html

В Липецкой области разрешили проводить культурно-просветительские события

В Липецкой области разрешили проводить культурно-просветительские события - РИА Новости, 14.08.2024

В Липецкой области разрешили проводить культурно-просветительские события

В Липецкой области на фоне запрета развлекательных мероприятий после ночной атаки БПЛА 9 августа разрешили проводить культурно-просветительские и спортивные... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T18:09

2024-08-14T18:09

2024-08-14T18:09

специальная военная операция на украине

игорь артамонов

липецкая область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Липецкой области на фоне запрета развлекательных мероприятий после ночной атаки БПЛА 9 августа разрешили проводить культурно-просветительские и спортивные события, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В ночь на 9 августа, как сообщал Артамонов, в результате ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА. После атаки БПЛА губернатор сообщил, что принято решение отменить все развлекательные мероприятия в регионе. Артамонов в среду в своем Telegram-канале сообщил, что на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба с участием представителей всех силовых ведомств рассмотрели вопрос о проведении больших праздников в регионе. "Думаю, все понимают, что веселиться сейчас неуместно. Поэтому все массовые мероприятия развлекательной или увеселительной направленности рекомендовано не проводить до особого распоряжения всем организациям Липецкой области", - написал Артамонов. Он отметил, что кроме фестивалей и праздников в Липецкой области всегда проводилось большое количество мероприятий, направленных в первую очередь на объединение людей, семей, пропаганду спорта. "Приняли совместное решение, что культурно-просветительские, спортивные или направленные на пропаганду семейных ценностей мероприятия без ярко выраженной развлекательной части, например, концертов, проводить в регионе будем. Но с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с обязательным окончанием до 20:00", - сообщил глава региона.

https://ria.ru/20240814/bespilotniki-1966231334.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область, общество