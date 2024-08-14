https://ria.ru/20240814/lipetsk-1966076243.html
В Липецкой области объявили отбой режима воздушной опасности
В Липецкой области объявили отбой режима воздушной опасности - РИА Новости, 14.08.2024
В Липецкой области объявили отбой режима воздушной опасности
Отбой режима воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:44
2024-08-14T07:44
2024-08-14T07:44
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Отбой режима воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Тревога была объявлена в 23.52 мск. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал он.
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность, Россия
В Липецкой области объявили отбой режима воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области объявили отбой режима воздушной опасности