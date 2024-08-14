https://ria.ru/20240814/lipetsk-1966076243.html

В Липецкой области объявили отбой режима воздушной опасности

В Липецкой области объявили отбой режима воздушной опасности - РИА Новости, 14.08.2024

В Липецкой области объявили отбой режима воздушной опасности

Отбой режима воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T07:44

2024-08-14T07:44

2024-08-14T07:44

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_0:545:2673:2048_1920x0_80_0_0_02b1bd733add801e4fc63d35c7a84214.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Отбой режима воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Тревога была объявлена в 23.52 мск. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов, безопасность, россия