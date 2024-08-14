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В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников
В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников
Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецком муниципальном округе отменен, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Teleram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:21
2024-08-14T06:21
2024-08-14T06:21
специальная военная операция на украине
игорь артамонов
липецкая область
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецком муниципальном округе отменен, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Teleram-канале. Угроза была объявлена в 1.59 мск. Сигнал был отменен спустя почти четыре часа, в 6.08 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" в Липецком МО. Желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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игорь артамонов, липецкая область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Игорь Артамонов, Липецкая область, Безопасность, Россия
В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников
Артамонов: в Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА