https://ria.ru/20240814/lipetsk-1966070944.html

В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников

В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024

В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников

Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецком муниципальном округе отменен, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Teleram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:21

2024-08-14T06:21

2024-08-14T06:21

специальная военная операция на украине

игорь артамонов

липецкая область

безопасность

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецком муниципальном округе отменен, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Teleram-канале. Угроза была объявлена в 1.59 мск. Сигнал был отменен спустя почти четыре часа, в 6.08 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" в Липецком МО. Желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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игорь артамонов, липецкая область, безопасность, россия