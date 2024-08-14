https://ria.ru/20240814/lavrov-1966256130.html
Лавров и Вулин обсудили стратегическое партнерство России и Сербии
Лавров и Вулин обсудили стратегическое партнерство России и Сербии - РИА Новости, 14.08.2024
Лавров и Вулин обсудили стратегическое партнерство России и Сербии
Глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, подтвердили настрой на РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:13
2024-08-14T19:13
2024-08-14T19:13
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, подтвердили настрой на реализацию взаимовыгодных проектов, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Встреча главы МИД и вице-премьера состоялась в среду в Москве. "Рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, дальнейшие шаги в развитие стратегического партнерства между Россией и Сербией. Подтверждена обоюдная нацеленность на поддержание ритмичного политического диалога, реализацию перспективных взаимовыгодных проектов", - говорится в сообщении. По информации МИД, на встрече также "констатирована идентичность подходов двух стран к урегулированию проблемы Косово на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244 при тесной координации дипломатических усилий в защиту суверенитета и территориальной целостности Сербии при полном уважении прав сербского населения Косово и Метохии". "Обсуждены актуальные аспекты ситуации на Балканах. Подчеркнута необходимость продолжения совместной работы в интересах укрепления безопасности и стабильности, противодействия попыткам деструктивного внешнего вмешательства в региональные дела", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240814/lavrov-1966228207.html
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россия, сербия, сергей лавров, александр вулин
Россия, Сербия, Сергей Лавров, Александр Вулин
Лавров и Вулин обсудили стратегическое партнерство России и Сербии
Лавров и Вулин подтвердили настрой РФ и Сербии на реализацию совместных проектов
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, подтвердили настрой на реализацию взаимовыгодных проектов, сообщается на сайте
российского внешнеполитического ведомства.
Встреча главы МИД и вице-премьера состоялась в среду в Москве.
"Рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, дальнейшие шаги в развитие стратегического партнерства между Россией и Сербией. Подтверждена обоюдная нацеленность на поддержание ритмичного политического диалога, реализацию перспективных взаимовыгодных проектов", - говорится в сообщении.
По информации МИД, на встрече также "констатирована идентичность подходов двух стран к урегулированию проблемы Косово на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244 при тесной координации дипломатических усилий в защиту суверенитета и территориальной целостности Сербии при полном уважении прав сербского населения Косово и Метохии".
"Обсуждены актуальные аспекты ситуации на Балканах. Подчеркнута необходимость продолжения совместной работы в интересах укрепления безопасности и стабильности, противодействия попыткам деструктивного внешнего вмешательства в региональные дела", - говорится в сообщении.