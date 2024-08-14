https://ria.ru/20240814/lavrov-1966256130.html

Лавров и Вулин обсудили стратегическое партнерство России и Сербии

Лавров и Вулин обсудили стратегическое партнерство России и Сербии - РИА Новости, 14.08.2024

Лавров и Вулин обсудили стратегическое партнерство России и Сербии

Глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, подтвердили настрой на РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:13

2024-08-14T19:13

2024-08-14T19:13

россия

сербия

сергей лавров

александр вулин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, подтвердили настрой на реализацию взаимовыгодных проектов, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Встреча главы МИД и вице-премьера состоялась в среду в Москве. "Рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, дальнейшие шаги в развитие стратегического партнерства между Россией и Сербией. Подтверждена обоюдная нацеленность на поддержание ритмичного политического диалога, реализацию перспективных взаимовыгодных проектов", - говорится в сообщении. По информации МИД, на встрече также "констатирована идентичность подходов двух стран к урегулированию проблемы Косово на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244 при тесной координации дипломатических усилий в защиту суверенитета и территориальной целостности Сербии при полном уважении прав сербского населения Косово и Метохии". "Обсуждены актуальные аспекты ситуации на Балканах. Подчеркнута необходимость продолжения совместной работы в интересах укрепления безопасности и стабильности, противодействия попыткам деструктивного внешнего вмешательства в региональные дела", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240814/lavrov-1966228207.html

https://ria.ru/20240814/serbiya-1966229884.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сербия, сергей лавров, александр вулин