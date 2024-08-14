https://ria.ru/20240814/lantset-1966217918.html
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:02
2024-08-14T17:02
2024-08-14T17:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966186157_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52562b152067587a4d3f5f106f30eb04.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью разведывательного БПЛА "ZALA" была выявлена колёсная боевая бронированная машина ВСУ "Страйкер" производства США. Обнаруженная цель была уничтожена барражирующим боеприпасом "Ланцет", - говорится в сообщении. В опубликованном видеоролике "Ланцет" прилетает в бронемашину, после чего она загорается, а спустя некоторое время взрывается и начинает полыхать ещё сильнее. Окружающие её машины спешно разъезжаются.
https://ria.ru/20240814/lantset-1966155660.html
россия
курская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966186157_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_911269e3a318d62073153b81e5ac33ed.jpg
Уничтожение машины Stryker "Ланцетом" в Курской области
Минобороны опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины Stryker в Курской области.
2024-08-14T17:02
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ
МО показало пылающую после удара "Ланцета" бронемашину Stryker в Курской области