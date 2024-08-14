https://ria.ru/20240814/lantset-1966217918.html

Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ

Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:02

2024-08-14T17:02

2024-08-14T17:02

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью разведывательного БПЛА "ZALA" была выявлена колёсная боевая бронированная машина ВСУ "Страйкер" производства США. Обнаруженная цель была уничтожена барражирующим боеприпасом "Ланцет", - говорится в сообщении. В опубликованном видеоролике "Ланцет" прилетает в бронемашину, после чего она загорается, а спустя некоторое время взрывается и начинает полыхать ещё сильнее. Окружающие её машины спешно разъезжаются.

https://ria.ru/20240814/lantset-1966155660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение машины Stryker "Ланцетом" в Курской области Минобороны опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины Stryker в Курской области. 2024-08-14T17:02 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность