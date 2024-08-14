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Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/lantset-1966217918.html
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:02
2024-08-14T17:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью разведывательного БПЛА "ZALA" была выявлена колёсная боевая бронированная машина ВСУ "Страйкер" производства США. Обнаруженная цель была уничтожена барражирующим боеприпасом "Ланцет", - говорится в сообщении. В опубликованном видеоролике "Ланцет" прилетает в бронемашину, после чего она загорается, а спустя некоторое время взрывается и начинает полыхать ещё сильнее. Окружающие её машины спешно разъезжаются.
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россия
курская область
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Уничтожение машины Stryker "Ланцетом" в Курской области
Минобороны опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины Stryker в Курской области.
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россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину ВСУ

МО показало пылающую после удара "Ланцета" бронемашину Stryker в Курской области

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой бронированной машины Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области.
"Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью разведывательного БПЛА "ZALA" была выявлена колёсная боевая бронированная машина ВСУ "Страйкер" производства США. Обнаруженная цель была уничтожена барражирующим боеприпасом "Ланцет", - говорится в сообщении.
В опубликованном видеоролике "Ланцет" прилетает в бронемашину, после чего она загорается, а спустя некоторое время взрывается и начинает полыхать ещё сильнее. Окружающие её машины спешно разъезжаются.
Уничтожение итальянской машины ВСУ Ланцетом - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Бойцы "Севера" уничтожили "Ланцетом" бронемашину ВСУ производства Италии
Вчера, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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